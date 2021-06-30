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В МО около 50 тысяч пенсионеров получили сертификат для соцуслуг на дому

В МО около 50 тысяч пенсионеров получили сертификат для соцуслуг на дому - РИА Новости, 30.06.2021

В МО около 50 тысяч пенсионеров получили сертификат для соцуслуг на дому

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что социальный сертификат оформили около 50 тысяч пенсионеров. Об этом... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:59

2021-06-30T17:59

2021-06-30T17:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что социальный сертификат оформили около 50 тысяч пенсионеров. Об этом сообщил телеканал "360".Каклюгина напомнила, что сертификат – это индивидуальная программа соцуслуг для людей, нуждающихся в обслуживании на дому. По ее словам, благодаря сертификату жители вправе выбрать себе из регионального реестра поставщика социальных услуг. В числе самых популярных – гигиеническое обслуживание, помощь на кухне, уборка квартиры, а также доставка лекарств и продуктов.Для того чтобы получить сертификат, необходимо через сайт госуслуг подать заявку. В течение 10 дней его выдадут.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)