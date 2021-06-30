https://ria.ru/20210630/sobol-1739216501.html

Суд подтвердил запрет Соболь уходить из дома ночью

Суд подтвердил запрет Соболь уходить из дома ночью - РИА Новости, 30.06.2021

Суд подтвердил запрет Соболь уходить из дома ночью

Мосгорсуд в среду признал законным продление до конца осени запрета покидать дом ночью Любови Соболь, обвиняемой в нарушении санитарных норм на несогласованных... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:45

2021-06-30T13:45

2021-06-30T13:45

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любовь соболь

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление до конца осени запрета покидать дом ночью Любови Соболь, обвиняемой в нарушении санитарных норм на несогласованных акциях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Семенова."Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.В начале месяца Тверской суд Москвы продлил Соболь "запрет определенных действий" до 26 ноября.Дело было передано по подсудности из Тверского в Преображенский суд, поскольку протестующие дошли до СИЗО "Матросская тишина", и преступление считается оконченным на этой территории.Сначала Соболь была под домашним арестом, впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.Дело в отношении Соболь, Олега Навального и Николая Ляскина было выделено в отдельное производство, в конце мая прокуратура утвердила обвинительное заключение.Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, депутат района Зюзино Константин Янкаускас, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210614/sobol-1736964900.html

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россия, любовь соболь, москва, происшествия