Суд подтвердил запрет Соболь уходить из дома ночью
© РИА Новости / Пресс-служба Перовского суда / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь, обвиняемая в незаконном проникновении в жилище, в Перовском районном суде города Москвы
Мосгорсуд признал запрет Соболь уходить из дома ночью законным
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление до конца осени запрета покидать дом ночью Любови Соболь, обвиняемой в нарушении санитарных норм на несогласованных акциях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Семенова.
"Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
В начале месяца Тверской суд Москвы продлил Соболь "запрет определенных действий" до 26 ноября.
Дело было передано по подсудности из Тверского в Преображенский суд, поскольку протестующие дошли до СИЗО "Матросская тишина", и преступление считается оконченным на этой территории.
Сначала Соболь была под домашним арестом, впоследствии ей разрешили посещать храм и водить ребенка в школу, а затем смягчили меру пресечения до "запрета определенных действий", разрешив быть вне дома с шести утра до восьми вечера.
Дело в отношении Соболь, Олега Навального и Николая Ляскина было выделено в отдельное производство, в конце мая прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Другими фигурантами дела являются муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн, депутат района Зюзино Константин Янкаускас, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.