https://ria.ru/20210630/slovo-1739190685.html
В РПЦ выступили против популярного у верующих слова
В РПЦ выступили против популярного у верующих слова - РИА Новости, 30.06.2021
В РПЦ выступили против популярного у верующих слова
Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил , что не одобряет использование слова... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:15
2021-06-30T12:15
2021-06-30T12:15
религия и мировоззрение
московский патриархат
владимир легойда
русская православная церковь
москва
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МОСКВА 30 ИЮН – РИА-Новости. Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил , что не одобряет использование слова "воцерковленный"."Я ненавижу слово "воцерковленный", - сказал церковный деятель. "Люди опытные, сотни лет назад жившие, говорили, что человек может измениться в любой момент и в разную сторону, и совершенно не обязательно в лучшую", - пояснил Легойда в своем инстаграм-аккаунте.Он вспомнил, как на одной богословской конференции (она проходила лет 15 назад) выступал один докладчик и рассказывал про этапы воцерковления. "И он говорил, что вот наступает первый этап, второй, третий - а потом наступает полное воцерковление. Я тогда был молодой и несдержанный, попросил слова и сказал, что полное воцерковление наступает во время отпевания", - рассказал представитель РПЦ.Согласно принятому употреблению, воцерковленный человек - тот, кто соблюдает христианские обряды и понимает вероучение.
https://ria.ru/20201224/rusifikatsiya-1590779114.html
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московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, москва