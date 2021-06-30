Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210630/slovo-1739190685.html
В РПЦ выступили против популярного у верующих слова
В РПЦ выступили против популярного у верующих слова - РИА Новости, 30.06.2021
В РПЦ выступили против популярного у верующих слова
Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил , что не одобряет использование слова... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:15
2021-06-30T12:15
религия и мировоззрение
московский патриархат
владимир легойда
русская православная церковь
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736847368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aba2017c3bff786ee3f2d94f398a6b9.jpg
МОСКВА 30 ИЮН – РИА-Новости. Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил , что не одобряет использование слова "воцерковленный"."Я ненавижу слово "воцерковленный", - сказал церковный деятель. "Люди опытные, сотни лет назад жившие, говорили, что человек может измениться в любой момент и в разную сторону, и совершенно не обязательно в лучшую", - пояснил Легойда в своем инстаграм-аккаунте.Он вспомнил, как на одной богословской конференции (она проходила лет 15 назад) выступал один докладчик и рассказывал про этапы воцерковления. "И он говорил, что вот наступает первый этап, второй, третий - а потом наступает полное воцерковление. Я тогда был молодой и несдержанный, попросил слова и сказал, что полное воцерковление наступает во время отпевания", - рассказал представитель РПЦ.Согласно принятому употреблению, воцерковленный человек - тот, кто соблюдает христианские обряды и понимает вероучение.
https://ria.ru/20201224/rusifikatsiya-1590779114.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736847368_0:85:2618:2048_1920x0_80_0_0_e912ea3e6b8ed4174b52b80c28c8f81e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, москва

В РПЦ выступили против популярного у верующих слова

12:15 30.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВерующая на Божественной литургии в Главном Храме Вооруженных Сил РФ
Верующая на Божественной литургии в Главном Храме Вооруженных Сил РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА 30 ИЮН – РИА-Новости. Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил , что не одобряет использование слова "воцерковленный".
"Я ненавижу слово "воцерковленный", - сказал церковный деятель. "Люди опытные, сотни лет назад жившие, говорили, что человек может измениться в любой момент и в разную сторону, и совершенно не обязательно в лучшую", - пояснил Легойда в своем инстаграм-аккаунте.
Он вспомнил, как на одной богословской конференции (она проходила лет 15 назад) выступал один докладчик и рассказывал про этапы воцерковления. "И он говорил, что вот наступает первый этап, второй, третий - а потом наступает полное воцерковление. Я тогда был молодой и несдержанный, попросил слова и сказал, что полное воцерковление наступает во время отпевания", - рассказал представитель РПЦ.
Согласно принятому употреблению, воцерковленный человек - тот, кто соблюдает христианские обряды и понимает вероучение.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 16:22Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
 
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Во Владивостоке проложили дополнительную энерголинию
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
Лента новостейМолния