https://ria.ru/20210630/slovo-1739190685.html

В РПЦ выступили против популярного у верующих слова

В РПЦ выступили против популярного у верующих слова - РИА Новости, 30.06.2021

В РПЦ выступили против популярного у верующих слова

Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил , что не одобряет использование слова... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:15

2021-06-30T12:15

2021-06-30T12:15

религия и мировоззрение

московский патриархат

владимир легойда

русская православная церковь

москва

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МОСКВА 30 ИЮН – РИА-Новости. Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил , что не одобряет использование слова "воцерковленный"."Я ненавижу слово "воцерковленный", - сказал церковный деятель. "Люди опытные, сотни лет назад жившие, говорили, что человек может измениться в любой момент и в разную сторону, и совершенно не обязательно в лучшую", - пояснил Легойда в своем инстаграм-аккаунте.Он вспомнил, как на одной богословской конференции (она проходила лет 15 назад) выступал один докладчик и рассказывал про этапы воцерковления. "И он говорил, что вот наступает первый этап, второй, третий - а потом наступает полное воцерковление. Я тогда был молодой и несдержанный, попросил слова и сказал, что полное воцерковление наступает во время отпевания", - рассказал представитель РПЦ.Согласно принятому употреблению, воцерковленный человек - тот, кто соблюдает христианские обряды и понимает вероучение.

https://ria.ru/20201224/rusifikatsiya-1590779114.html

москва

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московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, москва