https://ria.ru/20210630/slezhka-1739152479.html

АНБ отрицает, что следило за телеведущим Карлсоном

АНБ отрицает, что следило за телеведущим Карлсоном - РИА Новости, 30.06.2021

АНБ отрицает, что следило за телеведущим Карлсоном

Крупнейшее американское разведывательное ведомство - Агентство национальной безопасности - отрицает обвинения телеведущего Такера Карлсона, будто работники... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T03:51

2021-06-30T03:51

2021-06-30T03:51

агентство национальной безопасности сша

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Крупнейшее американское разведывательное ведомство - Агентство национальной безопасности - отрицает обвинения телеведущего Такера Карлсона, будто работники агентства следили за ним и хотели закрыть его программу.В АНБ пояснили, что занимаются разведкой за рубежом, а не внутри США."Наша цель - иностранные державы, мы создаем наводки на действия за рубежом, которые могут повредить США. С некоторыми исключениями - например, в условиях чрезвычайных ситуаций, - АНБ не может избирать своей целью граждан США без ордера суда, который специально это разрешит", - уточнили в агентстве. В прошлом экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден уличил американские спецслужбы в массовом перехвате коммуникаций, в том числе и американцев, после чего были проведены ограниченные реформы разведки.Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Агентство нацбезопасности США шпионит за его программой "Такер Карлсон сегодня вечером" и хочет убрать ее из эфира.Телекомпания Fox считается единственной из крупных американских телекомпаний, которые в целом поддерживают республиканцев. Другие крупнейшие телекомпании (CNN, CBS, ABC, NBC), как считается, поддерживают Демократическую партию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/merkel-1734877329.html

https://ria.ru/20190329/1552210803.html

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