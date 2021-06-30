АНБ отрицает, что следило за телеведущим Карлсоном
© AP Photo / Patrick Semansky, FileАгентство национальной безопасности США
© AP Photo / Patrick Semansky, File
Агентство национальной безопасности США отрицает, что следило за телеведущим Карлсоном
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Крупнейшее американское разведывательное ведомство - Агентство национальной безопасности - отрицает обвинения телеведущего Такера Карлсона, будто работники агентства следили за ним и хотели закрыть его программу.
"Такер Карлсон 28 июня предположил, что АНБ "отслеживало наши электронные коммуникации и планирует организовать их утечку в попытке убрать данную передачу из эфира". Эти предположения - неправда. Такер Карлсон никогда не был разведывательной целью агентства, и АНБ никогда не имело никаких планов убрать его программу из эфира", - говорится в заявлении спецслужбы.
В АНБ пояснили, что занимаются разведкой за рубежом, а не внутри США.
"Наша цель - иностранные державы, мы создаем наводки на действия за рубежом, которые могут повредить США. С некоторыми исключениями - например, в условиях чрезвычайных ситуаций, - АНБ не может избирать своей целью граждан США без ордера суда, который специально это разрешит", - уточнили в агентстве. В прошлом экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден уличил американские спецслужбы в массовом перехвате коммуникаций, в том числе и американцев, после чего были проведены ограниченные реформы разведки.
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Агентство нацбезопасности США шпионит за его программой "Такер Карлсон сегодня вечером" и хочет убрать ее из эфира.
Телекомпания Fox считается единственной из крупных американских телекомпаний, которые в целом поддерживают республиканцев. Другие крупнейшие телекомпании (CNN, CBS, ABC, NBC), как считается, поддерживают Демократическую партию.
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