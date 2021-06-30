https://ria.ru/20210630/sk-1739170390.html
СК не увидел криминала в колонке сибирского краеведа о 9 Мая
СК не увидел криминала в колонке сибирского краеведа о 9 Мая - РИА Новости, 30.06.2021
СК не увидел криминала в колонке сибирского краеведа о 9 Мая
Следственный комитет в Новосибирске отказался возбуждать уголовное дело из-за колонки местного краеведа, у которого возникло "много вопросов к празднованию 9... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:15
2021-06-30T10:15
2021-06-30T10:17
россия
день победы
новосибирск
общество
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НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости. Следственный комитет в Новосибирске отказался возбуждать уголовное дело из-за колонки местного краеведа, у которого возникло "много вопросов к празднованию 9 мая" в России, сообщает в среду региональное управление ведомства.Колонка маркетолога и краеведа Андрея Позднякова была размещена на крупном городском портале Ngs.ru 7 мая этого года. В ней автор объяснил, почему не любит современные парады Победы, не наряжает ребенка в гимнастерку. По его мнению, тему Великой Отечественной войны "затаскали до невозможности" и "слили к какому-то безумному пафосу".Автор выразил мнение, что патриотизм воспитывается на уровне семьи, заверил, что не хочет оскорбить ничью память и что 9 мая нужно чтить память ветеранов, но страну "надо лечить от псевдопатриотического бреда"."По результатам проверки, с учетом выводов судебной лингвистической экспертизы, следователем регионального следственного управления принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деяниях лица, разместившего публикацию, состава преступления", - говорится в релизе.Под статьей Позднякова читателям предложили ответить на вопрос, согласны ли они с автором. Свое мнение высказали более 11 тысяч человек, 84% из которых оказались согласны с ним.Сам краевед заявлял местным СМИ, что проверку проводили по статье о реабилитации нацизма, дискредитации памятных дат и сведениях о ветеранах Великой Отечественной войны (354.1 УК РФ), наказание по которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210513/ograblenie-1732073600.html
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россия, день победы, новосибирск, общество
СК не увидел криминала в колонке сибирского краеведа о 9 Мая
10:15 30.06.2021 (обновлено: 10:17 30.06.2021)
СК не увидел криминала в колонке краеведа, имевшего "много вопросов к празднованию 9 Мая"
НОВОСИБИРСК, 30 июн – РИА Новости.
Следственный комитет в Новосибирске
отказался возбуждать уголовное дело из-за колонки местного краеведа, у которого возникло "много вопросов к празднованию 9 мая" в России
, сообщает в среду региональное управление ведомства.
Колонка маркетолога и краеведа Андрея Позднякова была размещена на крупном городском портале Ngs.ru 7 мая этого года. В ней автор объяснил, почему не любит современные парады Победы, не наряжает ребенка в гимнастерку. По его мнению, тему Великой Отечественной войны "затаскали до невозможности" и "слили к какому-то безумному пафосу".
Автор выразил мнение, что патриотизм воспитывается на уровне семьи, заверил, что не хочет оскорбить ничью память и что 9 мая нужно чтить память ветеранов, но страну "надо лечить от псевдопатриотического бреда".
"По результатам проверки, с учетом выводов судебной лингвистической экспертизы, следователем регионального следственного управления принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деяниях лица, разместившего публикацию, состава преступления", - говорится в релизе.
Под статьей Позднякова читателям предложили ответить на вопрос, согласны ли они с автором. Свое мнение высказали более 11 тысяч человек, 84% из которых оказались согласны с ним.
Сам краевед заявлял местным СМИ, что проверку проводили по статье о реабилитации нацизма, дискредитации памятных дат и сведениях о ветеранах Великой Отечественной войны (354.1 УК РФ), наказание по которой предусматривает до трех лет лишения свободы.