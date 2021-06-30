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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
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Цивилев поручил полностью отремонтировать здание школы в Кузбассе
Цивилев поручил полностью отремонтировать здание школы в Кузбассе - РИА Новости, 30.06.2021
Цивилев поручил полностью отремонтировать здание школы в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил полностью отремонтировать здание начальной школы-детсада №235 в Новокузнецке, на протекающую крышу которой РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:35
2021-06-30T16:35
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
сергей цивилев
владимир путин
новокузнецк
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил полностью отремонтировать здание начальной школы-детсада №235 в Новокузнецке, на протекающую крышу которой пожаловались в ходе прямой линии президенту РФ.На прямую линию к президенту Владимиру Путину обратилась жительница Новокузнецка Елена Калинина с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы и детского сада. Волонтеры, принимавшие вопросы на прямую линию, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за угроз, которые поступали в ее адрес. Путин поручил Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать."В ноябре 2020 года было принято решение о проведении ремонта крыши летом 2021 года. Плановый ремонт крыши начался в июне 2021 года. На время проведения работ ученики переведены детский сад №179, находящийся в шаговой доступности. Сергей Цивилев принял решение полностью отремонтировать здание после обращения Е. Калининой к президенту РФ", – говорится в Telegram-канале главы региона.Подчеркивается, что проектировщики уже приступили к работе. "Завтра утром администрации города Новокузнецка будут перечислены средства для проведения ремонта", – уточняется в сообщении.По факту угроз заявительнице проводится проверка. Ситуация находится на личном контроле губернатора.
https://realty.ria.ru/20210630/kuzbass-1739235718.html
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россия, сергей цивилев, владимир путин, новокузнецк, кемеровская область, общество
Цивилев поручил полностью отремонтировать здание школы в Кузбассе
16:35 30.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

Цивилев поручил полностью отремонтировать здание школы в Кузбассе

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил полностью отремонтировать здание начальной школы-детсада №235 в Новокузнецке, на протекающую крышу которой пожаловались в ходе прямой линии президенту РФ.
На прямую линию к президенту Владимиру Путину обратилась жительница Новокузнецка Елена Калинина с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы и детского сада. Волонтеры, принимавшие вопросы на прямую линию, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за угроз, которые поступали в ее адрес. Путин поручил Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать.
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"В ноябре 2020 года было принято решение о проведении ремонта крыши летом 2021 года. Плановый ремонт крыши начался в июне 2021 года. На время проведения работ ученики переведены детский сад №179, находящийся в шаговой доступности. Сергей Цивилев принял решение полностью отремонтировать здание после обращения Е. Калининой к президенту РФ", – говорится в Telegram-канале главы региона.
Подчеркивается, что проектировщики уже приступили к работе. "Завтра утром администрации города Новокузнецка будут перечислены средства для проведения ремонта", – уточняется в сообщении.
По факту угроз заявительнице проводится проверка. Ситуация находится на личном контроле губернатора.
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