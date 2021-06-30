https://ria.ru/20210630/shkola-1739264051.html

Цивилев поручил полностью отремонтировать здание школы в Кузбассе

Цивилев поручил полностью отремонтировать здание школы в Кузбассе - РИА Новости, 30.06.2021

Цивилев поручил полностью отремонтировать здание школы в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил полностью отремонтировать здание начальной школы-детсада №235 в Новокузнецке, на протекающую крышу которой РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:35

2021-06-30T16:35

2021-06-30T16:35

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

сергей цивилев

владимир путин

новокузнецк

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил полностью отремонтировать здание начальной школы-детсада №235 в Новокузнецке, на протекающую крышу которой пожаловались в ходе прямой линии президенту РФ.На прямую линию к президенту Владимиру Путину обратилась жительница Новокузнецка Елена Калинина с просьбой о ремонте 235-й коррекционной школы и детского сада. Волонтеры, принимавшие вопросы на прямую линию, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за угроз, которые поступали в ее адрес. Путин поручил Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать."В ноябре 2020 года было принято решение о проведении ремонта крыши летом 2021 года. Плановый ремонт крыши начался в июне 2021 года. На время проведения работ ученики переведены детский сад №179, находящийся в шаговой доступности. Сергей Цивилев принял решение полностью отремонтировать здание после обращения Е. Калининой к президенту РФ", – говорится в Telegram-канале главы региона.Подчеркивается, что проектировщики уже приступили к работе. "Завтра утром администрации города Новокузнецка будут перечислены средства для проведения ремонта", – уточняется в сообщении.По факту угроз заявительнице проводится проверка. Ситуация находится на личном контроле губернатора.

https://realty.ria.ru/20210630/kuzbass-1739235718.html

https://ria.ru/20210630/kuzbass-1739232649.html

россия

новокузнецк

кемеровская область

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россия, сергей цивилев, владимир путин, новокузнецк, кемеровская область, общество