https://ria.ru/20210630/shkola-1739251940.html
Прокурор внес представление главе Уссурийска из-за аварийной школы
Прокурор внес представление главе Уссурийска из-за аварийной школы - РИА Новости, 30.06.2021
Прокурор внес представление главе Уссурийска из-за аварийной школы
Прокурор внес представление главе Уссурийского городского округа из-за ненадлежащего содержания здания школы в Воздвиженке, о которой сказали на прямой линии... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:48
2021-06-30T15:48
2021-06-30T15:57
уссурийский городской округ
происшествия
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
уссурийск
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Прокурор внес представление главе Уссурийского городского округа из-за ненадлежащего содержания здания школы в Воздвиженке, о которой сказали на прямой линии Владимиру Путину, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе. Глава городского округа поставил задачу к 1 сентября реконструировать школу. Младшие классы будут учиться дистанционно до конца года, а старшеклассники пока учатся в Доме офицеров.В среду в ходе прямой линии с президентом жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. В администрации Уссурийского городского округа РИА Новости рассказали, что изыскивают средства на реконструкцию крыла школы, нужно 150 миллионов рублей."В Приморье прокуратура контролирует ситуацию с восстановлением школы в Уссурийске. По факту ненадлежащего содержания здания школы Уссурийским городским прокурором главе округа внесено представление", - сказал собеседник.По его словам, для устранения выявленных нарушений администрация городского округа провела строительно-техническую экспертизу, по результатам которой выяснилось, что дальше эксплуатировать здание школы без проведения капитального ремонта нельзя."В настоящее время администрацией заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры края", - отметили в ведомстве.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://realty.ria.ru/20210630/dorogi-1739252135.html
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уссурийский городской округ, происшествия, владимир путин, уссурийск, общество
Прокурор внес представление главе Уссурийска из-за аварийной школы
15:48 30.06.2021 (обновлено: 15:57 30.06.2021)
Прокурор внес представление главе Уссурийска из-за школы с обрушенной стеной
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости.
Прокурор внес представление главе Уссурийского городского округа
из-за ненадлежащего содержания здания школы в Воздвиженке, о которой сказали на прямой линии Владимиру Путину
, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе. Глава городского округа поставил задачу к 1 сентября реконструировать школу. Младшие классы будут учиться дистанционно до конца года, а старшеклассники пока учатся в Доме офицеров.
В среду в ходе прямой линии с президентом жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. В администрации Уссурийского городского округа РИА Новости рассказали, что изыскивают средства на реконструкцию крыла школы, нужно 150 миллионов рублей.
"В Приморье прокуратура контролирует ситуацию с восстановлением школы в Уссурийске
. По факту ненадлежащего содержания здания школы Уссурийским городским прокурором главе округа внесено представление", - сказал собеседник.
По его словам, для устранения выявленных нарушений администрация городского округа провела строительно-техническую экспертизу, по результатам которой выяснилось, что дальше эксплуатировать здание школы без проведения капитального ремонта нельзя.
"В настоящее время администрацией заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры края", - отметили в ведомстве.