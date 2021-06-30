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https://ria.ru/20210630/sergiy-1739180451.html
СК внес представление Екатеринбургской епархии из-за экс-схимонаха Сергия
СК внес представление Екатеринбургской епархии из-за экс-схимонаха Сергия - РИА Новости, 30.06.2021
СК внес представление Екатеринбургской епархии из-за экс-схимонаха Сергия
СК внес представление Екатеринбургской епархии, в котором заявил, что та долгое время закрывала глаза на деятельность бывшего схиигумена Сергия, сообщается в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:07
2021-06-30T14:36
религия
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. СК внес представление Екатеринбургской епархии, в котором заявил, что та долгое время закрывала глаза на деятельность бывшего схиигумена Сергия, сообщается в среду в Telegram-канале адвокатов обвиняемого."Одним из обстоятельств, способствовавших совершению самоуправных действий Романовым Н. В., стало то, что строительство объектов монастыря осуществлялось без разрешительной и проектной документации и без контроля со стороны епархии", - сказано в документе, скан которого приводят защитники.СК РФ в представлении предлагает исключить случаи, когда строительство религиозных и других епархиальных объектов и объектов ее канонических подразделений производилось бы без разрешительной и проектной документации, а также организовать надлежащий учет и контроль строительства капитальных объектов.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210607/sergiy-1735948063.html
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религия, среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, екатеринбург
СК внес представление Екатеринбургской епархии из-за экс-схимонаха Сергия
11:07 30.06.2021 (обновлено: 14:36 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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СК заявил, что епархия долго закрывала глаза на деятельность бывшего схиигумена Сергия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. СК внес представление Екатеринбургской епархии, в котором заявил, что та долгое время закрывала глаза на деятельность бывшего схиигумена Сергия, сообщается в среду в Telegram-канале адвокатов обвиняемого.
"Одним из обстоятельств, способствовавших совершению самоуправных действий Романовым Н. В., стало то, что строительство объектов монастыря осуществлялось без разрешительной и проектной документации и без контроля со стороны епархии", - сказано в документе, скан которого приводят защитники.
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СК РФ в представлении предлагает исключить случаи, когда строительство религиозных и других епархиальных объектов и объектов ее канонических подразделений производилось бы без разрешительной и проектной документации, а также организовать надлежащий учет и контроль строительства капитальных объектов.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.
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Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
 
РелигияСреднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваЕкатеринбург
 
 
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