СК внес представление Екатеринбургской епархии из-за экс-схимонаха Сергия
11:07 30.06.2021 (обновлено: 14:36 30.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
СК заявил, что епархия долго закрывала глаза на деятельность бывшего схиигумена Сергия
"Одним из обстоятельств, способствовавших совершению самоуправных действий Романовым Н. В., стало то, что строительство объектов монастыря осуществлялось без разрешительной и проектной документации и без контроля со стороны епархии", - сказано в документе, скан которого приводят защитники.
СК РФ в представлении предлагает исключить случаи, когда строительство религиозных и других епархиальных объектов и объектов ее канонических подразделений производилось бы без разрешительной и проектной документации, а также организовать надлежащий учет и контроль строительства капитальных объектов.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.
Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.