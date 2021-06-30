https://ria.ru/20210630/safronov-1739226082.html

Суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Сафронову

Суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Сафронову - РИА Новости, 30.06.2021

Суд продлил арест советнику главы "Роскосмоса" Сафронову

Мосгорсуд продлил на три месяца арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:24

2021-06-30T14:24

2021-06-30T14:24

иван сафронов

россия

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мосгорсуд продлил на три месяца арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября", - рассказал собеседник агентства.Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью некоторых материалов уголовного дела.Лефортовский суд Москвы 30 апреля продлил арест Сафронову до 7 июля. Утром того же дня ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова – основного адвоката Сафронова. Ему, как стало известно, вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". Речь идет как раз о материалах дела в отношении Сафронова.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".

https://ria.ru/20210624/safronov-1738414643.html

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иван сафронов, россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, происшествия