https://ria.ru/20210630/restrukturizatsiya-1739162374.html

ЦБ рекомендовал продлить программу реструктуризации кредитов и займов

ЦБ рекомендовал продлить программу реструктуризации кредитов и займов - РИА Новости, 30.06.2021

ЦБ рекомендовал продлить программу реструктуризации кредитов и займов

Банк России рекомендовал кредиторам продлить до 1 октября 2021 года реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП в связи с ростом... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T09:08

2021-06-30T09:08

2021-06-30T09:18

корпорация мсп

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредиторам продлить до 1 октября 2021 года реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП в связи с ростом распространения коронавируса, сообщил регулятор."Банк России рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября 2021 года. Решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам", - говорится в сообщении.Уточняется, что реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика - соответствующие рекомендации даны кредиторам и бюро кредитных историй.ЦБ также принял решение продлить до 30 сентября 2021 года снятие отраслевых ограничений по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке "Корпорации МСП". Для получения такого кредита предпринимателям необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте "Корпорации МСП"."Накопленный к настоящему моменту времени запас капитала в банковском секторе, а также роспуск с 30 июня 2021 года макропруденциального буфера по потребительским кредитам позволяют банкам обеспечить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд", - добавляется в сообщении.Кроме того, регулятор будет и дальше следить за развитием ситуации и оценивать необходимость разработки дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса.

https://ria.ru/20210619/kredit-1737661473.html

https://ria.ru/20210412/kredit-1727828873.html

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корпорация мсп, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика