Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/restrukturizatsiya-1739162374.html
ЦБ рекомендовал продлить программу реструктуризации кредитов и займов
ЦБ рекомендовал продлить программу реструктуризации кредитов и займов - РИА Новости, 30.06.2021
ЦБ рекомендовал продлить программу реструктуризации кредитов и займов
Банк России рекомендовал кредиторам продлить до 1 октября 2021 года реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП в связи с ростом... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T09:08
2021-06-30T09:18
корпорация мсп
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_111:93:2784:1597_1920x0_80_0_0_6802702f1892fcb857c42ed4cb050c3e.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредиторам продлить до 1 октября 2021 года реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП в связи с ростом распространения коронавируса, сообщил регулятор."Банк России рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября 2021 года. Решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам", - говорится в сообщении.Уточняется, что реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика - соответствующие рекомендации даны кредиторам и бюро кредитных историй.ЦБ также принял решение продлить до 30 сентября 2021 года снятие отраслевых ограничений по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке "Корпорации МСП". Для получения такого кредита предпринимателям необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте "Корпорации МСП"."Накопленный к настоящему моменту времени запас капитала в банковском секторе, а также роспуск с 30 июня 2021 года макропруденциального буфера по потребительским кредитам позволяют банкам обеспечить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд", - добавляется в сообщении.Кроме того, регулятор будет и дальше следить за развитием ситуации и оценивать необходимость разработки дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса.
https://ria.ru/20210619/kredit-1737661473.html
https://ria.ru/20210412/kredit-1727828873.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_217:0:2450:1675_1920x0_80_0_0_5c74b09930e05c42317e559b57c9cc5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация мсп, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
ЦБ рекомендовал продлить программу реструктуризации кредитов и займов
09:08 30.06.2021 (обновлено: 09:18 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Центробанк рекомендовал продлить программу реструктуризации кредитов и займов для граждан и МСП

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредиторам продлить до 1 октября 2021 года реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП в связи с ростом распространения коронавируса, сообщил регулятор.
"Банк России рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября 2021 года. Решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам", - говорится в сообщении.
Девушка на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 08:35
Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
Уточняется, что реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика - соответствующие рекомендации даны кредиторам и бюро кредитных историй.
ЦБ также принял решение продлить до 30 сентября 2021 года снятие отраслевых ограничений по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке "Корпорации МСП". Для получения такого кредита предпринимателям необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте "Корпорации МСП".
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 07:18
Треть россиян не хотят знать причины отказа им в кредите
"Накопленный к настоящему моменту времени запас капитала в банковском секторе, а также роспуск с 30 июня 2021 года макропруденциального буфера по потребительским кредитам позволяют банкам обеспечить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд", - добавляется в сообщении.
Кроме того, регулятор будет и дальше следить за развитием ситуации и оценивать необходимость разработки дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса.
 
Корпорация МСПРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51В Сочи пять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:48В Пекине прошли масштабные празднования столетнего юбилея Компартии Китая
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
Лента новостейМолния