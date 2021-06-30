https://ria.ru/20210630/remont-1739213132.html

Луценко предложил реализовать на Вологодчине программу ремонта музеев

Луценко предложил реализовать на Вологодчине программу ремонта музеев - РИА Новости, 30.06.2021

Луценко предложил реализовать на Вологодчине программу ремонта музеев

С предложением поддержать музеи Вологодчины, инициировав одноименный региональный проект по ремонту и оснащению музейных зданий, выступил председатель... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:45

2021-06-30T13:45

2021-06-30T13:45

волгоградская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 30 июн – РИА Новости. С предложением поддержать музеи Вологодчины, инициировав одноименный региональный проект по ремонту и оснащению музейных зданий, выступил председатель Заксобрания области Андрей Луценко, сообщает пресс-служба регионального парламента. Профессиональное сообщество инициативу поддержало. В частности, директор Вологодской областной картинной галереи Галина Фалалеева заметила, что муниципальные музеи требуют не только ремонта, но и полного переоснащения.С 2015 по 2021 годы на финансирование учреждений культуры области было направлено почти 9 миллиардов рублей, в том числе на оснащение оборудованием, инструментами, на развитие цифровизации, поддержку творческих инициатив и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, отмечает региональная пресс-служба.

https://ria.ru/20210625/sotssfera-1738579615.html

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2021

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андрей луценко