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Волгоградская область
https://ria.ru/20210630/remont-1739213132.html
Луценко предложил реализовать на Вологодчине программу ремонта музеев
Луценко предложил реализовать на Вологодчине программу ремонта музеев - РИА Новости, 30.06.2021
Луценко предложил реализовать на Вологодчине программу ремонта музеев
С предложением поддержать музеи Вологодчины, инициировав одноименный региональный проект по ремонту и оснащению музейных зданий, выступил председатель... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:45
2021-06-30T13:45
волгоградская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 30 июн – РИА Новости. С предложением поддержать музеи Вологодчины, инициировав одноименный региональный проект по ремонту и оснащению музейных зданий, выступил председатель Заксобрания области Андрей Луценко, сообщает пресс-служба регионального парламента. Профессиональное сообщество инициативу поддержало. В частности, директор Вологодской областной картинной галереи Галина Фалалеева заметила, что муниципальные музеи требуют не только ремонта, но и полного переоснащения.С 2015 по 2021 годы на финансирование учреждений культуры области было направлено почти 9 миллиардов рублей, в том числе на оснащение оборудованием, инструментами, на развитие цифровизации, поддержку творческих инициатив и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, отмечает региональная пресс-служба.
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андрей луценко

Луценко предложил реализовать на Вологодчине программу ремонта музеев

13:45 30.06.2021
 
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко во время совещания по вопросам поддержки и развития культурной среды в больших и малых городах
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко во время совещания по вопросам поддержки и развития культурной среды в больших и малых городах - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
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ВОЛОГДА, 30 июн – РИА Новости. С предложением поддержать музеи Вологодчины, инициировав одноименный региональный проект по ремонту и оснащению музейных зданий, выступил председатель Заксобрания области Андрей Луценко, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Мы проанализировали потребность в ремонте зданий и на сегодняшний день видим, что из 186 зданий, занятых музеями, 70 требуют капитального ремонта, а пять находятся в аварийном состоянии. Эта проблема, которую необходимо решать уже сейчас. Объем средств на ремонт потребуется значительный, поэтому предлагаем разработать и принять программу "Музеи Вологодчины", чтобы поэтапно за счет средств областного бюджета ремонтировать несколько зданий в год", - приводит пресс-служба слова Андрея Луценко.
Профессиональное сообщество инициативу поддержало. В частности, директор Вологодской областной картинной галереи Галина Фалалеева заметила, что муниципальные музеи требуют не только ремонта, но и полного переоснащения.
"В прошлом году вступили в силу новые требования к хранению музейных экспонатов, коллекций, фондов. И, конечно, наши музеи не подходят под эти требования в полном объеме. А ведь это учреждения, связанные с туризмом. Они должны выглядеть достойно", - подчеркнула Фалалеева.
С 2015 по 2021 годы на финансирование учреждений культуры области было направлено почти 9 миллиардов рублей, в том числе на оснащение оборудованием, инструментами, на развитие цифровизации, поддержку творческих инициатив и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, отмечает региональная пресс-служба.
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Волгоградская областьАндрей Луценко
 
 
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