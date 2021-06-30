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Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19
Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021
Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19
Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:11
2021-06-30T11:59
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коронавирус в россии
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы.Там сказано:В стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. В сутки фиксируют больше 20 тысяч новых случаев инфицирования, появляются новые штаммы.В некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию для сотрудников контактных сфер и ужесточили антиковидные меры. Власти хотят к августу привить 60-70% населения.
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коронавирус в россии, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19
11:11 30.06.2021 (обновлено: 11:59 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди, желающие пройти вакцинацию, в очереди в прививочный кабинет в ГУМе
Люди, желающие пройти вакцинацию, в очереди в прививочный кабинет в ГУМе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Минздрав утвердил временные рекомендации о вакцинации населения от COVID-19

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы.
Там сказано:
  • после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год;
  • для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества;
  • прививаться можно любой зарегистрированной вакциной;
  • если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.
В стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. В сутки фиксируют больше 20 тысяч новых случаев инфицирования, появляются новые штаммы.
В некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию для сотрудников контактных сфер и ужесточили антиковидные меры. Власти хотят к августу привить 60-70% населения.
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