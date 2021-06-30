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Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19

Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021

Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19

Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:11

2021-06-30T11:11

2021-06-30T11:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы.Там сказано:В стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. В сутки фиксируют больше 20 тысяч новых случаев инфицирования, появляются новые штаммы.В некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию для сотрудников контактных сфер и ужесточили антиковидные меры. Власти хотят к августу привить 60-70% населения.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)