Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации населения от COVID-19
11:11 30.06.2021 (обновлено: 11:59 30.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди, желающие пройти вакцинацию, в очереди в прививочный кабинет в ГУМе
Минздрав утвердил временные рекомендации о вакцинации населения от COVID-19
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы.
Там сказано:
- —после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год;
- —для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества;
- —прививаться можно любой зарегистрированной вакциной;
- —если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.
В стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. В сутки фиксируют больше 20 тысяч новых случаев инфицирования, появляются новые штаммы.
В некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию для сотрудников контактных сфер и ужесточили антиковидные меры. Власти хотят к августу привить 60-70% населения.
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