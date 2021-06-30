https://ria.ru/20210630/reabilitatsiya-1739303465.html

В Совфеде призвали продумать инфраструктуру реабилитации после COVID-19

В Совфеде призвали продумать инфраструктуру реабилитации после COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021

В Совфеде призвали продумать инфраструктуру реабилитации после COVID-19

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что необходимо уже сейчас продумать инфраструктуру реабилитации для переболевших коронавирусом. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:35

2021-06-30T19:35

2021-06-30T19:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

галина карелова

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что необходимо уже сейчас продумать инфраструктуру реабилитации для переболевших коронавирусом.Президент России Владимир Путин в среду в ходе прямой линии заявил, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса.Она подчеркнула, что, учитывая масштабы коронавируса, его влияние на здоровье людей, рынок труда и экономику, создание системы реабилитации - это "задача, которая требует оперативных и дорогостоящих системных действий на федеральном уровне"."Врачи поликлиник, под чье наблюдение пациент попадает по выходу из больницы, должны владеть всеми необходимыми методиками, чтобы дать полезные рекомендации. Есть специальные гимнастики для восстановления ткани легких, правильного дыхания, восстановления двигательных функций, которые может делать человек и в домашних условиях. Большинство врачей этими методиками, к сожалению, пока не владеют", - добавила она.

https://ria.ru/20210630/putin-1739246064.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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