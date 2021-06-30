В Совфеде призвали продумать инфраструктуру реабилитации после COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
В Совфеде призвали уже сейчас продумать инфраструктуру реабилитации после COVID-19
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила, что необходимо уже сейчас продумать инфраструктуру реабилитации для переболевших коронавирусом.
Президент России Владимир Путин в среду в ходе прямой линии заявил, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса.
"Владимир Владимирович отметил, что в создание системы реабилитации будут вложены серьезные средства, приобретено специальное оборудование, и что эта работа практически началась. Мне кажется, что уже сегодня необходимо продумать, какой должна быть инфраструктура реабилитации и как обеспечить ее максимальную доступность, чтобы человек, выйдя из стационара, не оставался один на один со своими проблемами", - сказала Карелова РИА Новости.
Она подчеркнула, что, учитывая масштабы коронавируса, его влияние на здоровье людей, рынок труда и экономику, создание системы реабилитации - это "задача, которая требует оперативных и дорогостоящих системных действий на федеральном уровне".
"Врачи поликлиник, под чье наблюдение пациент попадает по выходу из больницы, должны владеть всеми необходимыми методиками, чтобы дать полезные рекомендации. Есть специальные гимнастики для восстановления ткани легких, правильного дыхания, восстановления двигательных функций, которые может делать человек и в домашних условиях. Большинство врачей этими методиками, к сожалению, пока не владеют", - добавила она.