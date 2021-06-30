https://ria.ru/20210630/reabilitatsiya-1739277382.html

Кадыров поддержал создание системы реабилитации после COVID-19

Кадыров поддержал создание системы реабилитации после COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021

Кадыров поддержал создание системы реабилитации после COVID-19

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал важным и своевременным решение о создании системы реабилитации после коронавируса, озвученное президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:30

2021-06-30T17:30

2021-06-30T18:26

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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коронавирусы

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ГРОЗНЫЙ, 30 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал важным и своевременным решение о создании системы реабилитации после коронавируса, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным в ходе прямой линии с населением.Путин в ходе прямой линии заявил, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, планируется закупка необходимого оборудования.Он присоединился к призыву вакцинироваться, отметив, что Чечня находится в числе лидеров по иммунизации населения."И мы решительно намерены довести этот вопрос до логического конца в ближайшем будущем", - подчеркнул Кадыров.По последним данным регионального минздрава, первый компонент вакцины от коронавируса получили около 40% населения от запланированных 60%, это свыше 230 тысяч человек.

https://ria.ru/20210630/putin-1739246064.html

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2021

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