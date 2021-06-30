https://ria.ru/20210630/reabilitatsiya-1739277382.html
Кадыров поддержал создание системы реабилитации после COVID-19
Кадыров поддержал создание системы реабилитации после COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021
Кадыров поддержал создание системы реабилитации после COVID-19
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал важным и своевременным решение о создании системы реабилитации после коронавируса, озвученное президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:30
2021-06-30T17:30
2021-06-30T18:26
прямая линия с владимиром путиным — 2021
коронавирус в россии
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здоровье - общество
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 30 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал важным и своевременным решение о создании системы реабилитации после коронавируса, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным в ходе прямой линии с населением.Путин в ходе прямой линии заявил, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, планируется закупка необходимого оборудования.Он присоединился к призыву вакцинироваться, отметив, что Чечня находится в числе лидеров по иммунизации населения."И мы решительно намерены довести этот вопрос до логического конца в ближайшем будущем", - подчеркнул Кадыров.По последним данным регионального минздрава, первый компонент вакцины от коронавируса получили около 40% населения от запланированных 60%, это свыше 230 тысяч человек.
https://ria.ru/20210630/putin-1739246064.html
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Кадыров поддержал создание системы реабилитации после COVID-19
17:30 30.06.2021 (обновлено: 18:26 30.06.2021)
Кадыров приветствовал решение Путина о создании системы реабилитации после COVID-19