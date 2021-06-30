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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/reabilitatsiya-1739277382.html
Кадыров поддержал создание системы реабилитации после COVID-19
Кадыров поддержал создание системы реабилитации после COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021
Кадыров поддержал создание системы реабилитации после COVID-19
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал важным и своевременным решение о создании системы реабилитации после коронавируса, озвученное президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:30
2021-06-30T18:26
прямая линия с владимиром путиным — 2021
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
чеченская республика (чечня)
здоровье - общество
владимир путин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 30 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал важным и своевременным решение о создании системы реабилитации после коронавируса, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным в ходе прямой линии с населением.Путин в ходе прямой линии заявил, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, планируется закупка необходимого оборудования.Он присоединился к призыву вакцинироваться, отметив, что Чечня находится в числе лидеров по иммунизации населения."И мы решительно намерены довести этот вопрос до логического конца в ближайшем будущем", - подчеркнул Кадыров.По последним данным регионального минздрава, первый компонент вакцины от коронавируса получили около 40% населения от запланированных 60%, это свыше 230 тысяч человек.
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Кадыров поддержал создание системы реабилитации после COVID-19
17:30 30.06.2021 (обновлено: 18:26 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Кадыров приветствовал решение Путина о создании системы реабилитации после COVID-19

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 30 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал важным и своевременным решение о создании системы реабилитации после коронавируса, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным в ходе прямой линии с населением.
Путин в ходе прямой линии заявил, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, планируется закупка необходимого оборудования.
"Мы приветствуем инициативу главы государства о создании системы реабилитации после коронавируса. Он заявил, что на эти цели выделят серьезные средства. Это исключительно важные и своевременные меры, которые позволят нашим гражданам избавиться от следов COVID-19", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он присоединился к призыву вакцинироваться, отметив, что Чечня находится в числе лидеров по иммунизации населения.
"И мы решительно намерены довести этот вопрос до логического конца в ближайшем будущем", - подчеркнул Кадыров.
По последним данным регионального минздрава, первый компонент вакцины от коронавируса получили около 40% населения от запланированных 60%, это свыше 230 тысяч человек.
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