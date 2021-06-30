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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210630/rastyanutyy-1739173963.html
"Правда тела". Растянутый желудок
"Правда тела". Растянутый желудок - РИА Новости, 30.06.2021
"Правда тела". Растянутый желудок
Как определить, что у вас растянутый желудок (и правда ли он “заставляет” больше есть)? Из-за чего он растягивается, можно ли его уменьшить, и станем ли мы тогда есть меньше? Разбираемся, как связано растягивание желудка с тем, как мы пережевываем пищу, и почему известное правило, что “из-за стола надо вставать немного голодным” - путь к неврозу.
2021-06-30T12:00
2021-06-30T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Растянутый желудок
Как определить, что у вас растянутый желудок (и правда ли он “заставляет” больше есть)? Из-за чего он растягивается, можно ли его уменьшить, и станем ли мы тогда есть меньше? Разбираемся, как связано растягивание желудка с тем, как мы пережевываем пищу, и почему известное правило, что “из-за стола надо вставать немного голодным” - путь к неврозу.
audio/mpeg
"Правда тела". Растянутый желудок
Как определить, что у вас растянутый желудок (и правда ли он “заставляет” больше есть)? Из-за чего он растягивается, можно ли его уменьшить, и станем ли мы тогда есть меньше? Разбираемся, как связано растягивание желудка с тем, как мы пережевываем пищу, и почему известное правило, что “из-за стола надо вставать немного голодным” - путь к неврозу.
audio/mpeg
Как жевать правильно? Растягивается ли желудок, если мы запиваем еду водой? И почему лучше недоесть, чем переесть? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра (Шариповна) Павлова.01:40 Как растягивается желудок, и часто ли это случается04:40 Почему важно, как мы пережевываем пищу 07:50 Если мы запиваем еду - тоже увеличиваем объем желудка?09:40 “Растянутый желудок - это следствие стресса”10:35 Что делать, если желудок уже растянут (и как это понять)15:10 Можно ли спасаться с помощью таблеток-ферментов17:00 Если уменьшить желудок - я стану есть меньше?Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

"Правда тела". Растянутый желудок

12:00 30.06.2021
 
Правда тела
"Правда тела". Растянутый желудок
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Как определить, что у вас растянутый желудок (и правда ли он “заставляет” больше есть)? Из-за чего он растягивается, можно ли его уменьшить, и станем ли мы тогда есть меньше? Разбираемся, как связано растягивание желудка с тем, как мы пережевываем пищу, и почему известное правило, что “из-за стола надо вставать немного голодным” - путь к неврозу.
Как жевать правильно? Растягивается ли желудок, если мы запиваем еду водой? И почему лучше недоесть, чем переесть? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра (Шариповна) Павлова.
01:40 Как растягивается желудок, и часто ли это случается
04:40 Почему важно, как мы пережевываем пищу
07:50 Если мы запиваем еду - тоже увеличиваем объем желудка?
09:40 “Растянутый желудок - это следствие стресса”
10:35 Что делать, если желудок уже растянут (и как это понять)
15:10 Можно ли спасаться с помощью таблеток-ферментов
17:00 Если уменьшить желудок - я стану есть меньше?
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Редактор Наталия Шашина
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