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Украине предрекли распад на четыре части
Украине предрекли распад на четыре части - РИА Новости, 30.06.2021
Украине предрекли распад на четыре части
Украина в будущем может повторить судьбу Югославии и разделиться на четыре части, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил бывший депутат Верховной рады Евгений... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T03:10
2021-06-30T08:18
евгений мураев
верховная рада украины
владимир зеленский
михаил саакашвили
европа
украина
в мире
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Украина в будущем может повторить судьбу Югославии и разделиться на четыре части, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев."По той конституции, по той ситуации, в которой мы оказались, мы вообще должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина", - выразил мнение экс-парламентарий.По его словам, западные страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая деньги в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам свои паспорта."Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит", - отметил экс-депутат.При этом Мураев раскритиковал президента Владимира Зеленского за его слова о том, что СССР якобы был "агрессором", указав, что по такой логике следовало бы отдать пять областей, "подаренных" Украине, Европе.Ранее о возможном распаде Украины заявлял глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, страна стоит на грани распада из-за стремительного роста центробежных настроений. Украинский журналист Дмитрий Гордон также заявлял, что политика украинизации может привести к распаду государства.
https://ria.ru/20210305/ukraina-1600010685.html
https://ria.ru/20210408/donbass-1727445817.html
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евгений мураев, верховная рада украины, владимир зеленский, михаил саакашвили, европа, украина, в мире
Украине предрекли распад на четыре части
03:10 30.06.2021 (обновлено: 08:18 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Экс-депутат Рады Мураев предрек распад Украины на четыре части

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Украина в будущем может повторить судьбу Югославии и разделиться на четыре части, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
"По той конституции, по той ситуации, в которой мы оказались, мы вообще должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина", - выразил мнение экс-парламентарий.
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По его словам, западные страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, преследуют собственные цели, безвозмездно вкладывая деньги в сопредельные украинские территории, а также активно раздавая украинцам свои паспорта.
"Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит", - отметил экс-депутат.
При этом Мураев раскритиковал президента Владимира Зеленского за его слова о том, что СССР якобы был "агрессором", указав, что по такой логике следовало бы отдать пять областей, "подаренных" Украине, Европе.
Ранее о возможном распаде Украины заявлял глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, страна стоит на грани распада из-за стремительного роста центробежных настроений. Украинский журналист Дмитрий Гордон также заявлял, что политика украинизации может привести к распаду государства.
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