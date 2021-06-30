https://ria.ru/20210630/putin-1739279661.html
Под Смоленском отремонтируют дорогу, о которой спросили Путина
Под Смоленском отремонтируют дорогу, о которой спросили Путина - РИА Новости, 30.06.2021
Под Смоленском отремонтируют дорогу, о которой спросили Путина
Власти пообещали до сентября отремонтировать пешеходный переход через реку Большая Гжать в деревне Алексеевка Гагаринского района Смоленской области после... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:38
2021-06-30T17:38
2021-06-30T17:38
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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владимир путин
смоленская область
общество
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БРЯНСК, 30 июн – РИА Новости. Власти пообещали до сентября отремонтировать пешеходный переход через реку Большая Гжать в деревне Алексеевка Гагаринского района Смоленской области после жалобы жителей на прямую линию президента РФ Владимира Путина.Вопрос о состоянии дороги в деревне Алексеевка прозвучал в ходе прямой линии вместе с рядом подобных вопросов из других регионов страны.В администрации Смоленской области РИА Новости сообщили, что для организации и дальнейшего контроля за ремонтом пешеходного перехода через реку Большая Гжать на место выехал первый заместитель губернатора Константин Никонов."На данный момент определен и выделен необходимый объем финансирования на эти цели. Работы планируется завершить в сентябре этого года", - отметили в администрации региона.
https://ria.ru/20210630/doroga-1739270829.html
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россия, владимир путин, смоленская область, общество
Под Смоленском отремонтируют дорогу, о которой спросили Путина
Переход через реку под Смоленском, о котором спросили Путина, отремонтируют к сентябрю