https://ria.ru/20210630/putin-1739279661.html

Под Смоленском отремонтируют дорогу, о которой спросили Путина

Под Смоленском отремонтируют дорогу, о которой спросили Путина - РИА Новости, 30.06.2021

Под Смоленском отремонтируют дорогу, о которой спросили Путина

Власти пообещали до сентября отремонтировать пешеходный переход через реку Большая Гжать в деревне Алексеевка Гагаринского района Смоленской области после... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:38

2021-06-30T17:38

2021-06-30T17:38

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

смоленская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739266238_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_f48acd1e2ac48f869e306ae2310a9720.jpg

БРЯНСК, 30 июн – РИА Новости. Власти пообещали до сентября отремонтировать пешеходный переход через реку Большая Гжать в деревне Алексеевка Гагаринского района Смоленской области после жалобы жителей на прямую линию президента РФ Владимира Путина.Вопрос о состоянии дороги в деревне Алексеевка прозвучал в ходе прямой линии вместе с рядом подобных вопросов из других регионов страны.В администрации Смоленской области РИА Новости сообщили, что для организации и дальнейшего контроля за ремонтом пешеходного перехода через реку Большая Гжать на место выехал первый заместитель губернатора Константин Никонов."На данный момент определен и выделен необходимый объем финансирования на эти цели. Работы планируется завершить в сентябре этого года", - отметили в администрации региона.

https://ria.ru/20210630/doroga-1739270829.html

https://ria.ru/20210630/primore-1739241514.html

россия

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, смоленская область, общество