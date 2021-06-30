Глава МИД Польши осудил Германию за сотрудничество с "Россией Путина"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Глава МИД Польши осудил Германию за сотрудничество с "Россией Путина" по "Северному потоку — 2"
БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау считает, что завершение проекта "Северный поток 2" создаст дефицит безопасности на восточном фланге НАТО, но Германия не осознаёт ответственности за сотрудничество с "Россией Путина".
"Завершение проекта "Северный поток 2 " означает огромный дефицит безопасности на восточном фланге НАТО. Украину это введет в состояние полного отсутствия безопасности. Поэтому обращаюсь к немцам и призываю осознать ответственность за связанные с "Северным потоком 2" решения и на деле, а не только для видимости, участвовать в устранении этого дефицита", - пишет Рау в статье для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По мнению министра, важно "еще активнее, чем прежде" защищать восточный фланг НАТО и Украину, которую он называет "жертвой российской агрессии". "Польша готова внести в это свой вклад", - отмечает Рау.
По словам министра, один из его предшественников на посту главы МИД когда-то сказал, что немецкая пассивность его пугает больше, чем немецкая сила. "Сегодня я больше боюсь того, что Германии не хватает чувства ответственности за последствия сотрудничества с Россией Путина", - пишет Рау.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.