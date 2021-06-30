https://ria.ru/20210630/putin-1739273411.html

В Тюменской области рассказали об уровне безработицы после жалобы Путину

В Тюменской области рассказали об уровне безработицы после жалобы Путину - РИА Новости, 30.06.2021

В Тюменской области рассказали об уровне безработицы после жалобы Путину

Ситуация на рынке труда в Тюменской области является стабильной, безработица в регионе находится на уровне 1%, сообщила пресс-служба правительства региона после РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:10

2021-06-30T17:10

2021-06-30T17:10

прямая линия с владимиром путиным — 2021

тюменская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Ситуация на рынке труда в Тюменской области является стабильной, безработица в регионе находится на уровне 1%, сообщила пресс-служба правительства региона после жалобы местной жительницы на проблемы с трудоустройством.В среду на прямую линию к президенту обратилась жительница села Абатское, которая 4 года не может найти работу. По ее словам, сложности с трудоустройством имеются как у молодых специалистов, так и у людей предпенсионного возраста.По данным пресс-службы, на 1 января численность безработных составляла 20 тысяч человек, спустя полгода их число снизилось до 8,4 тысячи, то есть на 57,8%. С 1 января по 28 июня были трудоустроены 20,1 тысячи жителей региона.

https://ria.ru/20210630/tyumen-1739239340.html

тюменская область

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2021

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тюменская область, общество