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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739273411.html
В Тюменской области рассказали об уровне безработицы после жалобы Путину
В Тюменской области рассказали об уровне безработицы после жалобы Путину - РИА Новости, 30.06.2021
В Тюменской области рассказали об уровне безработицы после жалобы Путину
Ситуация на рынке труда в Тюменской области является стабильной, безработица в регионе находится на уровне 1%, сообщила пресс-служба правительства региона после РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:10
2021-06-30T17:10
прямая линия с владимиром путиным — 2021
тюменская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Ситуация на рынке труда в Тюменской области является стабильной, безработица в регионе находится на уровне 1%, сообщила пресс-служба правительства региона после жалобы местной жительницы на проблемы с трудоустройством.В среду на прямую линию к президенту обратилась жительница села Абатское, которая 4 года не может найти работу. По ее словам, сложности с трудоустройством имеются как у молодых специалистов, так и у людей предпенсионного возраста.По данным пресс-службы, на 1 января численность безработных составляла 20 тысяч человек, спустя полгода их число снизилось до 8,4 тысячи, то есть на 57,8%. С 1 января по 28 июня были трудоустроены 20,1 тысячи жителей региона.
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тюменская область, общество
В Тюменской области рассказали об уровне безработицы после жалобы Путину
17:10 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Власти Тюменской области заявили о стабильной ситуации на рынке труда после жалобы Путину

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Ситуация на рынке труда в Тюменской области является стабильной, безработица в регионе находится на уровне 1%, сообщила пресс-служба правительства региона после жалобы местной жительницы на проблемы с трудоустройством.
В среду на прямую линию к президенту обратилась жительница села Абатское, которая 4 года не может найти работу. По ее словам, сложности с трудоустройством имеются как у молодых специалистов, так и у людей предпенсионного возраста.
"Ситуация на рынке труда в Тюменской области довольно стабильная: на начало 2021 года уровень безработицы был 2,76%, теперь этот показатель составляет 1,15%. По данным на 29 июня, в регионе насчитывается 32 053 вакансии", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на 1 января численность безработных составляла 20 тысяч человек, спустя полгода их число снизилось до 8,4 тысячи, то есть на 57,8%. С 1 января по 28 июня были трудоустроены 20,1 тысячи жителей региона.
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