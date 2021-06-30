https://ria.ru/20210630/putin-1739261733.html
Путин рассказал о своей диете
Путин рассказал о своей диете - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал о своей диете
Президент России Владимир Путин назвал принцип умеренности основой своего отношения к диетам. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:26
2021-06-30T16:26
2021-06-30T16:27
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал принцип умеренности основой своего отношения к диетам."У меня есть общее правило. Можно называть это диетой, а можно не называть. Все хорошо в меру", - сказал президент во время прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос.Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась 3 часа 42 минуты, за это время глава государства успел ответить на 68 вопросов. Всего поступило почти 2,2 миллиона обращений. Были вопросов на личные темы. В частности, россиян интересовало, поет ли глава государства песни на отдыхе, кто крахмалит его рубашки, какие его любимые произведения и о чем он мечтает.
https://ria.ru/20210630/putin-1739251281.html
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россия, владимир путин
Путин рассказал о своей диете
16:26 30.06.2021 (обновлено: 16:27 30.06.2021)
Путин назвал принцип умеренности основой своего отношения к диетам
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
назвал принцип умеренности основой своего отношения к диетам.
"У меня есть общее правило. Можно называть это диетой, а можно не называть. Все хорошо в меру", - сказал президент во время прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным продлилась 3 часа 42 минуты, за это время глава государства успел ответить на 68 вопросов. Всего поступило почти 2,2 миллиона обращений. Были вопросов на личные темы. В частности, россиян интересовало, поет ли глава государства песни на отдыхе, кто крахмалит его рубашки, какие его любимые произведения и о чем он мечтает.