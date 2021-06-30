Путин рассказал, кто крахмалит его воротнички и гладит сорочки
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Путин рассказал, что о чистоте его одежды заботятся сотрудники химчистки в Ново-Огарево
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, общаясь с россиянами на прямой линии, рассказал, что о чистоте и опрятности его одежды заботятся сотрудники химчистки в Ново-Огарево, и поблагодарил их за труд.
В подмосковном Ново-Огарево находится резиденция главы государства.
"Там, где я живу, в Огарево, есть химчистка. Спасибо большое за этот вопрос. Почему? Потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо... Я их очень редко вижу, но всегда восхищаюсь результатами их труда... Когда я эти рубашки надеваю, смотрю - как будто они только что из магазина", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей, кто крахмалит его воротнички и гладит сорочки.
"Конечно, особенно на таких мероприятиях, как сегодняшнее, когда миллионы людей на тебя смотрят, надо выглядеть прилично", - добавил президент.