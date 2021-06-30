Путин рассказал, кто крахмалит его воротнички и гладит сорочки

"Там, где я живу, в Огарево, есть химчистка. Спасибо большое за этот вопрос. Почему? Потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо... Я их очень редко вижу, но всегда восхищаюсь результатами их труда... Когда я эти рубашки надеваю, смотрю - как будто они только что из магазина", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей, кто крахмалит его воротнички и гладит сорочки.