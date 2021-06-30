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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739251281.html
Путин рассказал, чем займется после отставки
Путин рассказал, чем займется после отставки - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал, чем займется после отставки
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что после того, как покинет пост главы государства, будет не работать, а сидеть на печке. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:46
2021-06-30T15:57
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что после того, как покинет пост главы государства, будет не работать, а сидеть на печке."Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, чем будет заниматься после отставки."Для того чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать", - отметил глава государства.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
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россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Путин рассказал, чем займется после отставки
15:46 30.06.2021 (обновлено: 15:57 30.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин на вопрос о том, чем займется после отставки: "буду на печке сидеть"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что после того, как покинет пост главы государства, будет не работать, а сидеть на печке.
"Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, чем будет заниматься после отставки.
"Для того чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать", - отметил глава государства.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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