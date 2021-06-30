https://ria.ru/20210630/putin-1739251046.html
Газ у женщины, которая пожаловалась Путину, появится в 2023 году
Газ у женщины, которая пожаловалась Путину, появится в 2023 году - РИА Новости, 30.06.2021
Газ у женщины, которая пожаловалась Путину, появится в 2023 году
Газ у жительницы Краснотурьинска Свердловской области, которая обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросом о неподключении ее дома к... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:46
2021-06-30T15:46
2021-06-30T16:09
россия
евгений куйвашев
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
краснотурьинск
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Газ у жительницы Краснотурьинска Свердловской области, которая обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросом о неподключении ее дома к системе газоснабжения, появится в 2023 году, сообщил мэр города Александр Устинов.На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации, проверку начали СК и прокуратура."На прямую линию президента России Владимира Владимировича Путина поступило обращение Култыгиной Светланы Вильевны о том, что она много лет не может добиться газификации своего частного дома. По поручению губернатора съездили по адресу, встретились с семьей и рассказали о наших планах по газификации данного района и ее дома (2023 год). В этом году выполнен проект высокого давления по району, в следующем году - строительство, далее - разводящие сети по муниципальной программе", - написал Устинов на своей странице в Instagram.Он добавил, что ни дачи, ни дома в собственности у него нет.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210630/putin-1739232365.html
https://ria.ru/20210630/gaz-1739225179.html
россия
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россия, евгений куйвашев, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, краснотурьинск, владимир путин, общество
Газ у женщины, которая пожаловалась Путину, появится в 2023 году
15:46 30.06.2021 (обновлено: 16:09 30.06.2021)
Газ у женщины, которая пожаловалась Путину во время прямой линии, появится в 2023 году