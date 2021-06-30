https://ria.ru/20210630/putin-1739250288.html

После жалобы Путину на телефонных мошенников возбудили уголовное дело

После жалобы Путину на телефонных мошенников возбудили уголовное дело - РИА Новости, 30.06.2021

После жалобы Путину на телефонных мошенников возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество после жалобы жительницы Красноярска на жуликов, пытавшихся ее обокрасть, сообщила официальный... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:42

2021-06-30T15:42

2021-06-30T15:42

прямая линия с владимиром путиным — 2021

ирина волк

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество после жалобы жительницы Красноярска на жуликов, пытавшихся ее обокрасть, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.На прямую линию с президентом Владимиром Путиным позвонила жительница Красноярска, рассказавшая о безнаказанности телефонных мошенников. Глава государства назвал преступников, обманывающих пожилых и ветеранов, подонками."Следственным управлением межмуниципального управления МВД России "Красноярское" по результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ", - сказала Волк.Она уточнила, что в ходе прямой линии женщина рассказала об угрозах со стороны неизвестных, пытавшихся мошенническим путем похитить ее деньги.На данный момент, добавила Волк, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Ход работы взят на контроль руководством регионального главка МВД.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/zabaykale-1739245346.html

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красноярск

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ирина волк, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, красноярск, происшествия