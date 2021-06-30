https://ria.ru/20210630/putin-1739250288.html
После жалобы Путину на телефонных мошенников возбудили уголовное дело
После жалобы Путину на телефонных мошенников возбудили уголовное дело - РИА Новости, 30.06.2021
После жалобы Путину на телефонных мошенников возбудили уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество после жалобы жительницы Красноярска на жуликов, пытавшихся ее обокрасть, сообщила официальный... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:42
2021-06-30T15:42
2021-06-30T15:42
прямая линия с владимиром путиным — 2021
ирина волк
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739250779_0:0:3310:1861_1920x0_80_0_0_1a0a936b389859fe4a62fc55a69591ce.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество после жалобы жительницы Красноярска на жуликов, пытавшихся ее обокрасть, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.На прямую линию с президентом Владимиром Путиным позвонила жительница Красноярска, рассказавшая о безнаказанности телефонных мошенников. Глава государства назвал преступников, обманывающих пожилых и ветеранов, подонками."Следственным управлением межмуниципального управления МВД России "Красноярское" по результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ", - сказала Волк.Она уточнила, что в ходе прямой линии женщина рассказала об угрозах со стороны неизвестных, пытавшихся мошенническим путем похитить ее деньги.На данный момент, добавила Волк, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Ход работы взят на контроль руководством регионального главка МВД.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210630/zabaykale-1739245346.html
https://realty.ria.ru/20210630/tarify-1739238909.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739247063_465:123:3031:2048_1920x0_80_0_0_d723b493ab632f243cc0868f2fa8e5b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, красноярск, происшествия
После жалобы Путину на телефонных мошенников возбудили уголовное дело
Полиция возбудила дело после жалобы Путину жительницы Красноярска на жуликов