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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739250288.html
После жалобы Путину на телефонных мошенников возбудили уголовное дело
После жалобы Путину на телефонных мошенников возбудили уголовное дело - РИА Новости, 30.06.2021
После жалобы Путину на телефонных мошенников возбудили уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество после жалобы жительницы Красноярска на жуликов, пытавшихся ее обокрасть, сообщила официальный... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:42
2021-06-30T15:42
прямая линия с владимиром путиным — 2021
ирина волк
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество после жалобы жительницы Красноярска на жуликов, пытавшихся ее обокрасть, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.На прямую линию с президентом Владимиром Путиным позвонила жительница Красноярска, рассказавшая о безнаказанности телефонных мошенников. Глава государства назвал преступников, обманывающих пожилых и ветеранов, подонками."Следственным управлением межмуниципального управления МВД России "Красноярское" по результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ", - сказала Волк.Она уточнила, что в ходе прямой линии женщина рассказала об угрозах со стороны неизвестных, пытавшихся мошенническим путем похитить ее деньги.На данный момент, добавила Волк, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Ход работы взят на контроль руководством регионального главка МВД.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ирина волк, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, красноярск, происшествия
После жалобы Путину на телефонных мошенников возбудили уголовное дело
15:42 30.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Полиция возбудила дело после жалобы Путину жительницы Красноярска на жуликов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество после жалобы жительницы Красноярска на жуликов, пытавшихся ее обокрасть, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На прямую линию с президентом Владимиром Путиным позвонила жительница Красноярска, рассказавшая о безнаказанности телефонных мошенников. Глава государства назвал преступников, обманывающих пожилых и ветеранов, подонками.
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"Следственным управлением межмуниципального управления МВД России "Красноярское" по результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ", - сказала Волк.
Она уточнила, что в ходе прямой линии женщина рассказала об угрозах со стороны неизвестных, пытавшихся мошенническим путем похитить ее деньги.
На данный момент, добавила Волк, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Ход работы взят на контроль руководством регионального главка МВД.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Ирина ВолкПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинКрасноярскПроисшествия
 
 
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