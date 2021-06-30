https://ria.ru/20210630/putin-1739246896.html

Путин рассказал о строительстве метро в городах-миллионниках

Путин рассказал о строительстве метро в городах-миллионниках - РИА Новости, 30.06.2021

Путин рассказал о строительстве метро в городах-миллионниках

Президент РФ Владимир Путин завил, что деньги на строительство метро в Челябинске и других городах-миллионниках есть. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:30

2021-06-30T15:30

2021-06-30T16:06

россия

метро

общество

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

челябинск

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завил, что деньги на строительство метро в Челябинске и других городах-миллионниках есть.Путин отметил, что затянувшееся строительство метро в Челябинске - известная тема, "это долгострой, доставшийся нам еще с советских времен". Президент добавил, что это не единственный город такого масштаба, который столкнулся с этими проблемами: "в том же самом Красноярске та же самая проблема"."В Челябинск по моему поручению выезжал вице-премьер (Марат – ред.) Хуснуллин, он ознакомился с этой ситуацией, он мне докладывал о том, что вопрос проработан, строиться это будет. Это должна быть такая гибридная транспортная связь и метро, и трамвайное сообщение, там, где удобнее, по центру - там метро, потом с выходом наверх. Стоить это будет свыше 40 миллиардов рублей, деньги у нас на это есть. Не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где есть такие же проблемы", - заявил Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос жительницы Челябинска о том, когда будет достроено метро в городе.Президент отметил, что это средства, которые будут выделяться на развитие инфраструктуры, "объем средств достаточно большой - это 500 миллиардов рублей".

https://realty.ria.ru/20210603/chelyabinsk-1735413492.html

россия

челябинск

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россия, метро, общество, владимир путин, челябинск