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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739246896.html
Путин рассказал о строительстве метро в городах-миллионниках
Путин рассказал о строительстве метро в городах-миллионниках - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал о строительстве метро в городах-миллионниках
Президент РФ Владимир Путин завил, что деньги на строительство метро в Челябинске и других городах-миллионниках есть. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:30
2021-06-30T16:06
россия
метро
общество
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
челябинск
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завил, что деньги на строительство метро в Челябинске и других городах-миллионниках есть.Путин отметил, что затянувшееся строительство метро в Челябинске - известная тема, "это долгострой, доставшийся нам еще с советских времен". Президент добавил, что это не единственный город такого масштаба, который столкнулся с этими проблемами: "в том же самом Красноярске та же самая проблема"."В Челябинск по моему поручению выезжал вице-премьер (Марат – ред.) Хуснуллин, он ознакомился с этой ситуацией, он мне докладывал о том, что вопрос проработан, строиться это будет. Это должна быть такая гибридная транспортная связь и метро, и трамвайное сообщение, там, где удобнее, по центру - там метро, потом с выходом наверх. Стоить это будет свыше 40 миллиардов рублей, деньги у нас на это есть. Не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где есть такие же проблемы", - заявил Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос жительницы Челябинска о том, когда будет достроено метро в городе.Президент отметил, что это средства, которые будут выделяться на развитие инфраструктуры, "объем средств достаточно большой - это 500 миллиардов рублей".
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россия, метро, общество, владимир путин, челябинск

Путин рассказал о строительстве метро в городах-миллионниках

15:30 30.06.2021 (обновлено: 16:06 30.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завил, что деньги на строительство метро в Челябинске и других городах-миллионниках есть.
Путин отметил, что затянувшееся строительство метро в Челябинске - известная тема, "это долгострой, доставшийся нам еще с советских времен". Президент добавил, что это не единственный город такого масштаба, который столкнулся с этими проблемами: "в том же самом Красноярске та же самая проблема".
Строительство метро - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 13:05Челябинская область
Работы по достройке метро в Челябинске могут начаться в конце 2022 года
"В Челябинск по моему поручению выезжал вице-премьер (Марат – ред.) Хуснуллин, он ознакомился с этой ситуацией, он мне докладывал о том, что вопрос проработан, строиться это будет. Это должна быть такая гибридная транспортная связь и метро, и трамвайное сообщение, там, где удобнее, по центру - там метро, потом с выходом наверх. Стоить это будет свыше 40 миллиардов рублей, деньги у нас на это есть. Не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где есть такие же проблемы", - заявил Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос жительницы Челябинска о том, когда будет достроено метро в городе.
Президент отметил, что это средства, которые будут выделяться на развитие инфраструктуры, "объем средств достаточно большой - это 500 миллиардов рублей".
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияМетроОбществоВладимир ПутинЧелябинск
 
 
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