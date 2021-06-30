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Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм
Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм - РИА Новости, 30.06.2021
Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм
Завышенные цены на внутренний туризм связаны в том числе с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:23
2021-06-30T16:49
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туризм
новости - туризм
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Завышенные цены на внутренний туризм связаны в том числе с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, заявил Владимир Путин.Во время прямой линии его спросили, почему отдых за рубежом, например в Турции, часто дешевле, чем на российских курортах. Путин пояснил, что до сих пор часть государств не возобновила авиасообщение. В свою очередь, в открывшиеся страны можно попасть при соблюдении множества постоянно меняющихся требований, что отпугивает туристов."Вот в Греции были сегодня одни правила, завтра другие: требовали справки о наличии вакцинирования, сегодня требуют ПЦР, завтра еще что-то потребуют. Послезавтра будут какие-то другие требования предъявлять, потому что им еще из Еврокомиссии что-то навязывают. В больницы там не попасть", — заметил президент.По словам Путина, это приводит к перегрузке российской туристической инфраструктуры, прежде всего на юге страны — в Краснодарском крае, в Крыму."Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены — во всей рыночной экономике это происходит", — пояснил он.Кроме того, раньше мало средств вкладывалось в туристическую инфраструктуру, так как люди предпочитали ездить за границу при первой возможности, указал Путин.Он отметил, что в сфере туризма сейчас рассматривают 50 проектов, их число будут увеличивать. Президент также напомнил о программе туристического кешбэка, которая позволяет частично вернуть деньги за поездку.С конца марта 2020 года из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные рейсы и некоторые другие. С августа правительство начало возобновлять полеты за границу, однако пока большая часть россиян отдает предпочтение направлениям внутри страны и едет в Крым, на Байкал, Алтай, в Краснодарский край и на другие курорты.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин объяснил рост цен на отдых в России
Путин объяснил рост цен на отдых в России
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туризм, новости - туризм, владимир путин
Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм
15:23 30.06.2021 (обновлено: 16:49 30.06.2021)
 

Путин считает, что завышение цен на внутренний туризм связано с закрытием границ

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Завышенные цены на внутренний туризм связаны в том числе с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, заявил Владимир Путин.
Во время прямой линии его спросили, почему отдых за рубежом, например в Турции, часто дешевле, чем на российских курортах. Путин пояснил, что до сих пор часть государств не возобновила авиасообщение. В свою очередь, в открывшиеся страны можно попасть при соблюдении множества постоянно меняющихся требований, что отпугивает туристов.
"Вот в Греции были сегодня одни правила, завтра другие: требовали справки о наличии вакцинирования, сегодня требуют ПЦР, завтра еще что-то потребуют. Послезавтра будут какие-то другие требования предъявлять, потому что им еще из Еврокомиссии что-то навязывают. В больницы там не попасть", — заметил президент.
По словам Путина, это приводит к перегрузке российской туристической инфраструктуры, прежде всего на юге страны — в Краснодарском крае, в Крыму.
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"Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены — во всей рыночной экономике это происходит", — пояснил он.
Кроме того, раньше мало средств вкладывалось в туристическую инфраструктуру, так как люди предпочитали ездить за границу при первой возможности, указал Путин.
Он отметил, что в сфере туризма сейчас рассматривают 50 проектов, их число будут увеличивать. Президент также напомнил о программе туристического кешбэка, которая позволяет частично вернуть деньги за поездку.
С конца марта 2020 года из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные рейсы и некоторые другие. С августа правительство начало возобновлять полеты за границу, однако пока большая часть россиян отдает предпочтение направлениям внутри страны и едет в Крым, на Байкал, Алтай, в Краснодарский край и на другие курорты.
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