https://ria.ru/20210630/putin-1739244446.html

Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм

Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм - РИА Новости, 30.06.2021

Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм

Завышенные цены на внутренний туризм связаны в том числе с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:23

2021-06-30T15:23

2021-06-30T16:49

прямая линия с владимиром путиным — 2021

туризм

новости - туризм

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Завышенные цены на внутренний туризм связаны в том числе с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, заявил Владимир Путин.Во время прямой линии его спросили, почему отдых за рубежом, например в Турции, часто дешевле, чем на российских курортах. Путин пояснил, что до сих пор часть государств не возобновила авиасообщение. В свою очередь, в открывшиеся страны можно попасть при соблюдении множества постоянно меняющихся требований, что отпугивает туристов."Вот в Греции были сегодня одни правила, завтра другие: требовали справки о наличии вакцинирования, сегодня требуют ПЦР, завтра еще что-то потребуют. Послезавтра будут какие-то другие требования предъявлять, потому что им еще из Еврокомиссии что-то навязывают. В больницы там не попасть", — заметил президент.По словам Путина, это приводит к перегрузке российской туристической инфраструктуры, прежде всего на юге страны — в Краснодарском крае, в Крыму."Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены — во всей рыночной экономике это происходит", — пояснил он.Кроме того, раньше мало средств вкладывалось в туристическую инфраструктуру, так как люди предпочитали ездить за границу при первой возможности, указал Путин.Он отметил, что в сфере туризма сейчас рассматривают 50 проектов, их число будут увеличивать. Президент также напомнил о программе туристического кешбэка, которая позволяет частично вернуть деньги за поездку.С конца марта 2020 года из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные рейсы и некоторые другие. С августа правительство начало возобновлять полеты за границу, однако пока большая часть россиян отдает предпочтение направлениям внутри страны и едет в Крым, на Байкал, Алтай, в Краснодарский край и на другие курорты.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210624/kurorty-1738173995.html

https://ria.ru/20210623/turizm-1738236220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин объяснил рост цен на отдых в России Путин объяснил рост цен на отдых в России 2021-06-30T15:23 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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