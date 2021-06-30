https://ria.ru/20210630/putin-1739242718.html

"Единая Россия" не дает невыполнимых обещаний, заявил Путин

"Единая Россия" не дает невыполнимых обещаний, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2021

"Единая Россия" не дает невыполнимых обещаний, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не боится принимать непопулярные, но нужные решения, не дает невыполнимых обещаний. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:16

2021-06-30T15:16

2021-06-30T15:22

россия

владимир путин

политика

прямая линия с владимиром путиным — 2021

единая россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не боится принимать непопулярные, но нужные решения, не дает невыполнимых обещаний.Как заявил президент во время прямой линии, в 90-е годы очень много решений было принято "на потребу публике", с пониманием, что исполнить эти решения невозможно."Единая Россия" не ведет себя таким образом. И даже, если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей и для судеб нашей страны решения, депутаты от "Единой России" идут на это в известной степени себе во вред ", - заявил Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210619/spisok-1737716067.html

россия

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2021

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