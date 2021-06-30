Эксперт оценил слова Путина о США
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Эксперт заявил, что слова Путина о США говорят о намерении защищать национальные интересы
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина относительно отношений с США свидетельствуют о намерении России защищать свои национальные интересы, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Владимир Батюк.
Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что надеется, что отношения между Россией и США войдут в нормальные рамки. При этом он отметил, что Россия не будет делать ответные шаги во вред себе, реагируя на нарушение США "красных линий".
"Во имя каких-то красивых слов о дружбе и взаимовыгодных отношениях Москва не будет жертвовать своими национальными интересами. Это четкое предупреждение нашим западным партнерам, что политика в духе Михаила Горбачева или Бориса Ельцина навсегда осталась в прошлом", - сказал Батюк РИА Новости.
"Насколько я понимаю, российский президент считает нормальным ситуацию фактически холодной войны, которая сейчас существует между двумя странами, и полагает, что какие-то радикальные улучшения этой ситуации в принципе невозможны. С этой точки зрения нормальным является диалог между Москвой и Вашингтоном, но в то же время нормальным считается то, что они преследуют собственные интересы на международной арене, не обращая внимания на протесты другой стороны", - отметил он.
По словам Батюка, рассчитывать на какое-то радикальное улучшение российско-американских отношений не приходится. "Большим успехом было бы то, что в ближайшие месяцы удалась бы реализация женевских договоренностей – например, начали бы предметный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности. Если бы это произошло, это был бы настоящий прорыв. Но рассчитывать на что-то большее, на какую-то разрядку или перезагрузку не приходится", - заключил эксперт.
В Женеве 16 июня состоялась первая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По ее итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.