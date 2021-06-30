Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739241114.html
Эксперт оценил слова Путина о США
Эксперт оценил слова Путина о США - РИА Новости, 30.06.2021
Эксперт оценил слова Путина о США
Заявления президента РФ Владимира Путина относительно отношений с США свидетельствуют о намерении России защищать свои национальные интересы, считает... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:11
2021-06-30T15:11
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
джо байден
владимир путин
борис ельцин
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739218049_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_cfc01ef2708710bb22c6ec0212eaba1f.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина относительно отношений с США свидетельствуют о намерении России защищать свои национальные интересы, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Владимир Батюк.Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что надеется, что отношения между Россией и США войдут в нормальные рамки. При этом он отметил, что Россия не будет делать ответные шаги во вред себе, реагируя на нарушение США "красных линий"."Во имя каких-то красивых слов о дружбе и взаимовыгодных отношениях Москва не будет жертвовать своими национальными интересами. Это четкое предупреждение нашим западным партнерам, что политика в духе Михаила Горбачева или Бориса Ельцина навсегда осталась в прошлом", - сказал Батюк РИА Новости."Насколько я понимаю, российский президент считает нормальным ситуацию фактически холодной войны, которая сейчас существует между двумя странами, и полагает, что какие-то радикальные улучшения этой ситуации в принципе невозможны. С этой точки зрения нормальным является диалог между Москвой и Вашингтоном, но в то же время нормальным считается то, что они преследуют собственные интересы на международной арене, не обращая внимания на протесты другой стороны", - отметил он.При этом, по мнению эксперта, ситуация в мире складывается в пользу России. "Америка своей политикой немало способствовала сближению России, Китая и целого ряда других новых центров силы", - пояснил он.По словам Батюка, рассчитывать на какое-то радикальное улучшение российско-американских отношений не приходится. "Большим успехом было бы то, что в ближайшие месяцы удалась бы реализация женевских договоренностей – например, начали бы предметный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности. Если бы это произошло, это был бы настоящий прорыв. Но рассчитывать на что-то большее, на какую-то разрядку или перезагрузку не приходится", - заключил эксперт.В Женеве 16 июня состоялась первая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По ее итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/ugrozy-1739230652.html
https://ria.ru/20210629/sammit-1739135619.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739218049_354:257:2742:2048_1920x0_80_0_0_de3741acd81704c391755601261273f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, владимир путин, борис ельцин, москва, сша
Эксперт оценил слова Путина о США
15:11 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Эксперт заявил, что слова Путина о США говорят о намерении защищать национальные интересы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина относительно отношений с США свидетельствуют о намерении России защищать свои национальные интересы, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Владимир Батюк.
Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что надеется, что отношения между Россией и США войдут в нормальные рамки. При этом он отметил, что Россия не будет делать ответные шаги во вред себе, реагируя на нарушение США "красных линий".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 14:38Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин объяснил угрозы в адрес России со стороны США
"Во имя каких-то красивых слов о дружбе и взаимовыгодных отношениях Москва не будет жертвовать своими национальными интересами. Это четкое предупреждение нашим западным партнерам, что политика в духе Михаила Горбачева или Бориса Ельцина навсегда осталась в прошлом", - сказал Батюк РИА Новости.
"Насколько я понимаю, российский президент считает нормальным ситуацию фактически холодной войны, которая сейчас существует между двумя странами, и полагает, что какие-то радикальные улучшения этой ситуации в принципе невозможны. С этой точки зрения нормальным является диалог между Москвой и Вашингтоном, но в то же время нормальным считается то, что они преследуют собственные интересы на международной арене, не обращая внимания на протесты другой стороны", - отметил он.
При этом, по мнению эксперта, ситуация в мире складывается в пользу России. "Америка своей политикой немало способствовала сближению России, Китая и целого ряда других новых центров силы", - пояснил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 22:03
Песков рассказал, изменились ли отношения США и России после саммита
По словам Батюка, рассчитывать на какое-то радикальное улучшение российско-американских отношений не приходится. "Большим успехом было бы то, что в ближайшие месяцы удалась бы реализация женевских договоренностей – например, начали бы предметный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности. Если бы это произошло, это был бы настоящий прорыв. Но рассчитывать на что-то большее, на какую-то разрядку или перезагрузку не приходится", - заключил эксперт.
В Женеве 16 июня состоялась первая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По ее итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияДжо БайденВладимир ПутинБорис ЕльцинМоскваСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
Лента новостейМолния