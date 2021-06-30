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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739240467.html
Минвостокразвития займется вопросом школы, о которой сообщили Путину
Минвостокразвития займется вопросом школы, о которой сообщили Путину - РИА Новости, 30.06.2021
Минвостокразвития займется вопросом школы, о которой сообщили Путину
Минвостокразвития в приоритетном порядке займется вопросом школы с рухнувшей стеной в Воздвиженке Приморского края, о которой рассказали в ходе прямой линии с... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:10
2021-06-30T15:33
россия
дальний восток
олег кожемяко
уссурийский городской округ
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Минвостокразвития в приоритетном порядке займется вопросом школы с рухнувшей стеной в Воздвиженке Приморского края, о которой рассказали в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе. Глава городского округа поставил задачу к 1 сентября реконструировать школу. Младшие классы будут учиться дистанционно до конца года, а старшеклассники пока учатся в Доме офицеров.В среду в ходе прямой линии президента жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что новую школу планируется построить за 2 года, помочь с выделением средств пообещал глава министерства просвещения РФ.Он отметил, что сегодня на Дальнем Востоке в рамках программы "Единая субсидия" ведется строительство и реконструкция более 640 социальных объектов, в том числе 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры, 48 спортивных объектов. Проводится капитальный ремонт более 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/primore-1739241514.html
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россия, дальний восток, олег кожемяко, уссурийский городской округ, владимир путин, общество
Минвостокразвития займется вопросом школы, о которой сообщили Путину
15:10 30.06.2021 (обновлено: 15:33 30.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Минвостокразвития займется вопросом школы с рухнувшей стеной, о которой сообщили Путину

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Минвостокразвития в приоритетном порядке займется вопросом школы с рухнувшей стеной в Воздвиженке Приморского края, о которой рассказали в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе. Глава городского округа поставил задачу к 1 сентября реконструировать школу. Младшие классы будут учиться дистанционно до конца года, а старшеклассники пока учатся в Доме офицеров.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 15:13Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Глава Приморья заявил, что в Уссурийске построят новую школу
В среду в ходе прямой линии президента жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что новую школу планируется построить за 2 года, помочь с выделением средств пообещал глава министерства просвещения РФ.
"Министерство выделит дополнительные средства на реализацию проектов, направленных на улучшение качества объектов социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке, в рамках реализуемой в регионе программы развития центров экономического роста ("Единая дальневосточная субсидия"). В частности, до 200 миллионов рублей будет предусмотрено на подготовку проектной документации на реконструкцию или создание новых социальных объектов на Дальнем Востоке. В приоритетном порядке будут рассматриваться объекты в аварийном состоянии, такие как в селе Воздвиженка в Приморском крае", - сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, чьи слова привели в пресс-службе.
Он отметил, что сегодня на Дальнем Востоке в рамках программы "Единая субсидия" ведется строительство и реконструкция более 640 социальных объектов, в том числе 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры, 48 спортивных объектов. Проводится капитальный ремонт более 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 14:55Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин поручил губернатору Кузбасса подключиться к реновации школ
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияДальний ВостокОлег КожемякоУссурийский городской округВладимир ПутинОбщество
 
 
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