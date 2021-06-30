https://ria.ru/20210630/putin-1739240467.html

Минвостокразвития займется вопросом школы, о которой сообщили Путину

Минвостокразвития займется вопросом школы, о которой сообщили Путину - РИА Новости, 30.06.2021

Минвостокразвития займется вопросом школы, о которой сообщили Путину

Минвостокразвития в приоритетном порядке займется вопросом школы с рухнувшей стеной в Воздвиженке Приморского края, о которой рассказали в ходе прямой линии с... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:10

2021-06-30T15:10

2021-06-30T15:33

россия

дальний восток

олег кожемяко

уссурийский городской округ

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739207729_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_1a28f01d3334b1672ece678c89a900d3.jpg

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Минвостокразвития в приоритетном порядке займется вопросом школы с рухнувшей стеной в Воздвиженке Приморского края, о которой рассказали в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе. Глава городского округа поставил задачу к 1 сентября реконструировать школу. Младшие классы будут учиться дистанционно до конца года, а старшеклассники пока учатся в Доме офицеров.В среду в ходе прямой линии президента жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что новую школу планируется построить за 2 года, помочь с выделением средств пообещал глава министерства просвещения РФ.Он отметил, что сегодня на Дальнем Востоке в рамках программы "Единая субсидия" ведется строительство и реконструкция более 640 социальных объектов, в том числе 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры, 48 спортивных объектов. Проводится капитальный ремонт более 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/primore-1739241514.html

https://realty.ria.ru/20210630/kuzbass-1739235718.html

россия

дальний восток

уссурийский городской округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальний восток, олег кожемяко, уссурийский городской округ, владимир путин, общество