Минвостокразвития займется вопросом школы, о которой сообщили Путину
15:10 30.06.2021 (обновлено: 15:33 30.06.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Минвостокразвития займется вопросом школы с рухнувшей стеной, о которой сообщили Путину
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Минвостокразвития в приоритетном порядке займется вопросом школы с рухнувшей стеной в Воздвиженке Приморского края, о которой рассказали в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен. Никто из учеников и персонала не пострадал. В прокуратуре РИА Новости предоставляли фото обрушения. На нем видно, что обрушилась стена между коридором и учебным кабинетом. Власти городского округа сообщали, что МБОУ "Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №1", где учатся почти 500 детей, находится в двух корпусах – один 1953 года постройки, другой 1980-х годов постройки. Обрушение произошло в старом корпусе. Глава городского округа поставил задачу к 1 сентября реконструировать школу. Младшие классы будут учиться дистанционно до конца года, а старшеклассники пока учатся в Доме офицеров.
В среду в ходе прямой линии президента жители Воздвиженки попросили Путина помочь построить новую школу. Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что новую школу планируется построить за 2 года, помочь с выделением средств пообещал глава министерства просвещения РФ.
"Министерство выделит дополнительные средства на реализацию проектов, направленных на улучшение качества объектов социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке, в рамках реализуемой в регионе программы развития центров экономического роста ("Единая дальневосточная субсидия"). В частности, до 200 миллионов рублей будет предусмотрено на подготовку проектной документации на реконструкцию или создание новых социальных объектов на Дальнем Востоке. В приоритетном порядке будут рассматриваться объекты в аварийном состоянии, такие как в селе Воздвиженка в Приморском крае", - сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, чьи слова привели в пресс-службе.
Он отметил, что сегодня на Дальнем Востоке в рамках программы "Единая субсидия" ведется строительство и реконструкция более 640 социальных объектов, в том числе 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры, 48 спортивных объектов. Проводится капитальный ремонт более 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.