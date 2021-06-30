https://ria.ru/20210630/putin-1739231848.html
Путин оценил отношение США к союзникам
Путин оценил отношение США к союзникам - РИА Новости, 30.06.2021
Путин оценил отношение США к союзникам
США выстраивают отношения с партнерами и союзниками “через губу”, что не нравится никому, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:42
2021-06-30T14:42
2021-06-30T15:02
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. США выстраивают отношения с партнерами и союзниками “через губу”, что не нравится никому, заявил президент России Владимир Путин.“Надеюсь, что это отношение (США - ред.) - не только к нам, но и к их партнерам, даже союзникам. Вы думаете, что они рады что ли, что с ними "через губу" разговаривают? Это не нравится никому”, - сказал Путин в ходе прямой линии.Президент пояснил, что экономика России успела адаптироваться к санкциям со стороны Запада, Россия также может вводить ответные санкции, которые чувствительны для партнеров.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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россия, владимир путин, сша, в мире
Путин оценил отношение США к союзникам
14:42 30.06.2021 (обновлено: 15:02 30.06.2021)
Путин об отношении США к союзникам: "никому не нравится, когда с ними через губу разговаривают"