https://ria.ru/20210630/putin-1739231848.html

Путин оценил отношение США к союзникам

Путин оценил отношение США к союзникам - РИА Новости, 30.06.2021

Путин оценил отношение США к союзникам

США выстраивают отношения с партнерами и союзниками “через губу”, что не нравится никому, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:42

2021-06-30T14:42

2021-06-30T15:02

россия

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. США выстраивают отношения с партнерами и союзниками “через губу”, что не нравится никому, заявил президент России Владимир Путин.“Надеюсь, что это отношение (США - ред.) - не только к нам, но и к их партнерам, даже союзникам. Вы думаете, что они рады что ли, что с ними "через губу" разговаривают? Это не нравится никому”, - сказал Путин в ходе прямой линии.Президент пояснил, что экономика России успела адаптироваться к санкциям со стороны Запада, Россия также может вводить ответные санкции, которые чувствительны для партнеров.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210629/blinken-1739024978.html

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россия, владимир путин, сша, в мире