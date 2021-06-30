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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739228634.html
Путин объяснил, зачем встречался с Байденом
Путин объяснил, зачем встречался с Байденом - РИА Новости, 30.06.2021
Путин объяснил, зачем встречался с Байденом
Владимир Путин встречался с американским коллегой Джо Байденом, потому что в мире от президента США многое зависит. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:32
2021-06-30T15:12
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин встречался с американским коллегой Джо Байденом, потому что в мире от президента США многое зависит.На прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который спросил главу государства, зачем он встречался с Байденом, если после этой встречи России снова начали грозить санкциями, а от президента США "мало что зависит"."Хотя там своя политическая система, есть определенные сдержки и противовесы, но от него многое зависит", — поправил Путин.Он отметил, что России удается находить асимметричные ответы на санкции. При этом Москва себе во вред действовать не будет, заверил президент.Их первая встреча в этом статусе состоялась 16 июня в Женеве. По ее итогам Путин заявил, что договорился с визави начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин объяснил, зачем встречался с Байденом

14:32 30.06.2021 (обновлено: 15:12 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин встречался с американским коллегой Джо Байденом, потому что в мире от президента США многое зависит.
На прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который спросил главу государства, зачем он встречался с Байденом, если после этой встречи России снова начали грозить санкциями, а от президента США "мало что зависит".
"Хотя там своя политическая система, есть определенные сдержки и противовесы, но от него многое зависит", — поправил Путин.
Он отметил, что России удается находить асимметричные ответы на санкции. При этом Москва себе во вред действовать не будет, заверил президент.
Их первая встреча в этом статусе состоялась 16 июня в Женеве. По ее итогам Путин заявил, что договорился с визави начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021США
 
 
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