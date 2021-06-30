https://ria.ru/20210630/putin-1739228634.html

Путин объяснил, зачем встречался с Байденом

Путин объяснил, зачем встречался с Байденом - РИА Новости, 30.06.2021

Путин объяснил, зачем встречался с Байденом

Владимир Путин встречался с американским коллегой Джо Байденом, потому что в мире от президента США многое зависит. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:32

2021-06-30T14:32

2021-06-30T15:12

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин встречался с американским коллегой Джо Байденом, потому что в мире от президента США многое зависит.На прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который спросил главу государства, зачем он встречался с Байденом, если после этой встречи России снова начали грозить санкциями, а от президента США "мало что зависит"."Хотя там своя политическая система, есть определенные сдержки и противовесы, но от него многое зависит", — поправил Путин.Он отметил, что России удается находить асимметричные ответы на санкции. При этом Москва себе во вред действовать не будет, заверил президент.Их первая встреча в этом статусе состоялась 16 июня в Женеве. По ее итогам Путин заявил, что договорился с визави начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/bayden-1738994859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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