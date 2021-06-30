https://ria.ru/20210630/putin-1739221198.html
Путин рассказал о практике кураторства отдельных территорий
Путин рассказал о практике кураторства отдельных территорий - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал о практике кураторства отдельных территорий
У каждой территории России будет свой куратор из федерального правительства по аналогии с Дальним Востоком, премьер министра РФ Михаил Мишустин представит свои... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:02
2021-06-30T14:02
2021-06-30T14:36
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арктика
марат хуснуллин
михаил мишустин
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. У каждой территории России будет свой куратор из федерального правительства по аналогии с Дальним Востоком, премьер министра РФ Михаил Мишустин представит свои предложения по этому вопросу, сообщил президент России Владимир Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, дальний восток, арктика, марат хуснуллин, михаил мишустин, владимир путин, политика
Путин рассказал о практике кураторства отдельных территорий
14:02 30.06.2021 (обновлено: 14:36 30.06.2021)
Путин рассказал о практике кураторства членами правительства отдельных территорий