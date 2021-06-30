Путин рассказал о практике кураторства отдельных территорий

"По поводу кураторства со стороны руководства правительства по отдельным регионам. У нас действительно есть такая практика - по Дальнему Востоку и Арктике, по Южному федеральному округу. Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счет говорили - в целом практика себя оправдывает", - сказал Путин в ходе прямой линии.