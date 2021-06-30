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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739219447.html
Средства на новые выплаты для семей зарезервированы, заявил Путин
Средства на новые выплаты для семей зарезервированы, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2021
Средства на новые выплаты для семей зарезервированы, заявил Путин
Средства на новые выплаты для беременных в трудной жизненной ситуации и родителей-одиночек зарезервированы, все получится выплатить, заверил президент РФ... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:56
2021-06-30T14:24
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства на новые выплаты для беременных в трудной жизненной ситуации и родителей-одиночек зарезервированы, все получится выплатить, заверил президент РФ Владимир Путин.С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Пресс-служба правительства России сообщала, что кабмин выделил более 46 миллиардов рублей из резервного фонда на выплату этих пособий."Получится-получится. В первый год по первым двум категориям: по беременным женщинам, которые встали в ранние сроки беременности на учет, и вот на вторую категорию предусмотрено 46 миллиардов рублей. Они зарезервированы, 46 с небольшим. В следующем году это будет чуть больше, и здесь мы не видим никаких проблем", - сказал Путин, отвечая во время прямой линии на вопрос, выдержит ли система дополнительную нагрузку, получится ли выплатить деньги всем категориям людей. Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
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россия, владимир путин, общество
Средства на новые выплаты для семей зарезервированы, заявил Путин
13:56 30.06.2021 (обновлено: 14:24 30.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин заявил, что все пособия для беременных и родителей-одиночек получится выплатить

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства на новые выплаты для беременных в трудной жизненной ситуации и родителей-одиночек зарезервированы, все получится выплатить, заверил президент РФ Владимир Путин.
С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Пресс-служба правительства России сообщала, что кабмин выделил более 46 миллиардов рублей из резервного фонда на выплату этих пособий.
Нужно платить всем – Путин о разовых выплатах на подготовку детей к школе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 13:30Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин ответил на вопрос о разовых выплатах на подготовку детей к школе
"Получится-получится. В первый год по первым двум категориям: по беременным женщинам, которые встали в ранние сроки беременности на учет, и вот на вторую категорию предусмотрено 46 миллиардов рублей. Они зарезервированы, 46 с небольшим. В следующем году это будет чуть больше, и здесь мы не видим никаких проблем", - сказал Путин, отвечая во время прямой линии на вопрос, выдержит ли система дополнительную нагрузку, получится ли выплатить деньги всем категориям людей.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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