https://ria.ru/20210630/putin-1739219447.html

Средства на новые выплаты для семей зарезервированы, заявил Путин

Средства на новые выплаты для семей зарезервированы, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2021

Средства на новые выплаты для семей зарезервированы, заявил Путин

Средства на новые выплаты для беременных в трудной жизненной ситуации и родителей-одиночек зарезервированы, все получится выплатить, заверил президент РФ... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:56

2021-06-30T13:56

2021-06-30T14:24

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Средства на новые выплаты для беременных в трудной жизненной ситуации и родителей-одиночек зарезервированы, все получится выплатить, заверил президент РФ Владимир Путин.С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Пресс-служба правительства России сообщала, что кабмин выделил более 46 миллиардов рублей из резервного фонда на выплату этих пособий."Получится-получится. В первый год по первым двум категориям: по беременным женщинам, которые встали в ранние сроки беременности на учет, и вот на вторую категорию предусмотрено 46 миллиардов рублей. Они зарезервированы, 46 с небольшим. В следующем году это будет чуть больше, и здесь мы не видим никаких проблем", - сказал Путин, отвечая во время прямой линии на вопрос, выдержит ли система дополнительную нагрузку, получится ли выплатить деньги всем категориям людей. Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210630/vyplata-1739212459.html

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россия, владимир путин, общество