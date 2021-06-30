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Путин предположил, зачем нужна была провокация в Крыму после Женевы
Путин предположил, зачем нужна была провокация в Крыму после Женевы - РИА Новости, 30.06.2021
Путин предположил, зачем нужна была провокация в Крыму после Женевы
Провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан, заявил в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:21
2021-06-30T13:21
2021-06-30T14:36
россия
су-24м
черное море
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2021
женева (город)
республика крым
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан, заявил в среду в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин."Во-первых, это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? ...Это политическая составляющая - только что состоялась несколько дней за этого встреча в Женеве - спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию, ради чего это делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что это люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации", - сказал он.Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20210627/esminets-1738816360.html
россия
черное море
женева (город)
республика крым
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"Не уважают мнение крымчан" – Путин о провокации с эсминцем
Провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан, заявил в среду в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин. "Во-первых, это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? ...Это политическая составляющая - только что состоялась несколько дней за этого встреча в Женеве - спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию, ради чего это делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что это люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации", - сказал он.
2021-06-30T13:21
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Путин предположил, зачем нужна была провокация в Крыму после Женевы
13:21 30.06.2021 (обновлено: 14:36 30.06.2021)
Владимир Путин предположил, зачем нужна была провокация в Крыму вскоре после саммита в Женеве