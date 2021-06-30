https://ria.ru/20210630/putin-1739208443.html
Путин объяснил рост числа мошенничеств
Путин объяснил рост числа мошенничеств - РИА Новости, 30.06.2021
Путин объяснил рост числа мошенничеств
Президент РФ Владимир Путин увязал рост мошенничеств с незаконным оборотом персональных данных и призвал правоохранителей серьезно поработать в этой сфере. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:15
2021-06-30T13:15
2021-06-30T13:24
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин увязал рост мошенничеств с незаконным оборотом персональных данных и призвал правоохранителей серьезно поработать в этой сфере."К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если у нас по борьбе с тяжелыми такими, общественно опасными деяниями преступными ситуация складывается удовлетворительно, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере, к сожалению, рост, и рост значительный - 25%", - рассказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о мошенничестве.Связано это, по словам президента, с незаконным оборотом личных персональных данных."В этом направлении государство, конечно, и правоохранительные органы должны самым серьезным образом поработать", - добавил Путин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210630/putin-1739207909.html
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россия, владимир путин, безопасность
Путин объяснил рост числа мошенничеств
13:15 30.06.2021 (обновлено: 13:24 30.06.2021)
Путин связал рост числа мошенничеств с незаконным оборотом персональных данных