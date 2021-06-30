https://ria.ru/20210630/putin-1739203711.html
Путин оценил работу аграриев
Путин оценил работу аграриев - РИА Новости, 30.06.2021
Путин оценил работу аграриев
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится результатами работы аграриев. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:53
2021-06-30T12:53
2021-06-30T13:05
россия
экономика
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится результатами работы аграриев."Должен сказать, что... во-первых, мы гордимся результатами работников сельского хозяйства. Я уже говорил, даже по экспорту у них выдающиеся результаты, по-другому не скажешь", - заявил он в ходе прямой линии.Президент добавил, что недоработки в этой области касаются производства овощей и фруктов.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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россия, экономика, владимир путин
Путин оценил работу аграриев
12:53 30.06.2021 (обновлено: 13:05 30.06.2021)
Путин оценил результаты работ аграриев