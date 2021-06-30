https://ria.ru/20210630/putin-1739203711.html

Путин оценил работу аграриев

Путин оценил работу аграриев - РИА Новости, 30.06.2021

Путин оценил работу аграриев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится результатами работы аграриев. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:53

2021-06-30T12:53

2021-06-30T13:05

россия

экономика

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гордится результатами работы аграриев."Должен сказать, что... во-первых, мы гордимся результатами работников сельского хозяйства. Я уже говорил, даже по экспорту у них выдающиеся результаты, по-другому не скажешь", - заявил он в ходе прямой линии.Президент добавил, что недоработки в этой области касаются производства овощей и фруктов.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210628/pensiya-1738891142.html

россия

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2021

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россия, экономика, владимир путин