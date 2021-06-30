Путин оценил шансы тех, кто на Украине хочет укрепить отношения с Россией
12:44 30.06.2021 (обновлено: 13:03 30.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин заявил, что у тех, кто на Украине хочет укреплять отношения с Россией, нет шансов
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Те силы на Украине, кто хочет укреплять отношения с Россией, не могут сделать этого из-за позиции Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Просто внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах ", - заявил Путин во время прямой линии.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.