https://ria.ru/20210630/putin-1739200297.html

Путин оценил шансы тех, кто на Украине хочет укрепить отношения с Россией

Путин оценил шансы тех, кто на Украине хочет укрепить отношения с Россией - РИА Новости, 30.06.2021

Путин оценил шансы тех, кто на Украине хочет укрепить отношения с Россией

Те силы на Украине, кто хочет укреплять отношения с Россией, не могут сделать этого из-за позиции Киева, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:44

2021-06-30T12:44

2021-06-30T13:03

верховная рада украины

москва

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

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киев

украина

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Те силы на Украине, кто хочет укреплять отношения с Россией, не могут сделать этого из-за позиции Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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