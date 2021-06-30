https://ria.ru/20210630/putin-1739199492.html
Путин прокомментировал украинский закон о коренных народах
Путин прокомментировал украинский закон о коренных народах - РИА Новости, 30.06.2021
Путин прокомментировал украинский закон о коренных народах
Русские испокон веков жили на территории Украины, уму непостижимо, что в законе они не указаны как коренной народ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:42
2021-06-30T12:42
2021-06-30T12:54
россия
владимир зеленский
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Русские испокон веков жили на территории Украины, уму непостижимо, что в законе они не указаны как коренной народ, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что нынешнее руководство Украины недружественно к России, иначе трудно объяснить проект закона, внесенный президентом Владимиром Зеленским в Раду, где русский народ объявляется некоренным на территории страны."Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире
Путин прокомментировал украинский закон о коренных народах
12:42 30.06.2021 (обновлено: 12:54 30.06.2021)
Путин прокомментировал украинский закон о коренных народах