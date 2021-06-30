https://ria.ru/20210630/putin-1739199195.html

Путин назвал работу украинских властей разрушительной

Путин назвал работу украинских властей разрушительной - РИА Новости, 30.06.2021

Путин назвал работу украинских властей разрушительной

Результаты работы украинского руководства разрушительны, это касается и подавления оппозиции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:41

2021-06-30T12:41

2021-06-30T13:50

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2021

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739210796_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a3a96efd446aae737c54c78ef975c22a.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Результаты работы украинского руководства разрушительны, это касается и подавления оппозиции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы знаете что, везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть, и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результаты их работы разрушительны. Это касается и подавления оппозиции в Украине", - сказал Путин в ходе прямой линии.

https://ria.ru/20210630/ukraina-1739199931.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о крайних националистах на Украине: "Результаты их работы разрушительны" "Вы знаете что, везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть, и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результаты их работы разрушительны. Это касается и подавления оппозиции в Украине", - сказал Путин в ходе прямой линии. 2021-06-30T12:41 true PT1M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, украина