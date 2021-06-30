https://ria.ru/20210630/putin-1739199195.html
Путин назвал работу украинских властей разрушительной
Путин назвал работу украинских властей разрушительной - РИА Новости, 30.06.2021
Путин назвал работу украинских властей разрушительной
Результаты работы украинского руководства разрушительны, это касается и подавления оппозиции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:41
2021-06-30T12:41
2021-06-30T13:50
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2021
украина
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Результаты работы украинского руководства разрушительны, это касается и подавления оппозиции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы знаете что, везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть, и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результаты их работы разрушительны. Это касается и подавления оппозиции в Украине", - сказал Путин в ходе прямой линии.
https://ria.ru/20210630/ukraina-1739199931.html
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Путин о крайних националистах на Украине: "Результаты их работы разрушительны"
"Вы знаете что, везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть, и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результаты их работы разрушительны. Это касается и подавления оппозиции в Украине", - сказал Путин в ходе прямой линии.
2021-06-30T12:41
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россия, владимир путин, украина
Путин назвал работу украинских властей разрушительной
12:41 30.06.2021 (обновлено: 13:50 30.06.2021)
Владимир Путин назвал результаты работы украинских властей разрушительными