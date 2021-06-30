https://ria.ru/20210630/putin-1739196808.html

Путин ответил на вопрос о системе реабилитации после коронавируса

Путин ответил на вопрос о системе реабилитации после коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021

Путин ответил на вопрос о системе реабилитации после коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, планируется закупка... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:31

2021-06-30T12:31

2021-06-30T12:57

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2021

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739194102_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_5a4bf1072afc3f47114d1634bf3e1cd1.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, планируется закупка необходимого оборудования."Сейчас мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации. Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, а ковид ударяет по сосудам, органам дыхания, другим системам организма, здесь нужна специальная техника", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество