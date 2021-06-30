https://ria.ru/20210630/putin-1739196808.html
Путин ответил на вопрос о системе реабилитации после коронавируса
Путин ответил на вопрос о системе реабилитации после коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021
Путин ответил на вопрос о системе реабилитации после коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, планируется закупка... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:31
2021-06-30T12:31
2021-06-30T12:57
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2021
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739194102_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_5a4bf1072afc3f47114d1634bf3e1cd1.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, планируется закупка необходимого оборудования."Сейчас мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации. Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, а ковид ударяет по сосудам, органам дыхания, другим системам организма, здесь нужна специальная техника", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739194102_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_81e8f6c3eb02c6d172119dc121799ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Путин ответил на вопрос о системе реабилитации после коронавируса
12:31 30.06.2021 (обновлено: 12:57 30.06.2021)
Путин ответил на вопрос о системе реабилитации после коронавируса