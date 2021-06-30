https://ria.ru/20210630/putin-1739195426.html
Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19
Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что "очень известные" всей стране люди, его ближайшее окружение переболели коронавирусом уже... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:29
2021-06-30T12:29
2021-06-30T12:46
прямая линия с владимиром путиным
здоровье - общество
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что "очень известные" всей стране люди, его ближайшее окружение переболели коронавирусом уже после вакцинации, но в легкой форме.Как пояснил глава государства, заразиться можно и после вакцинации."Очень известные люди после прививки заболели. Не буду сейчас фамилии называть, это все-таки такая личная вещь. (Люди) очень известные всей стране. Вот буквально неделю назад один из моих коллег заболел, мне сказали уже вчера, что все уже - на работе", - сказал Путин."Близкие мои люди некоторые вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими тяжелыми специальными препаратами не лечились даже. Это люди из моего ближайшего окружения. Поэтому вакцинация имеет смысл ", - подчеркнул президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210630/putin-1739194977.html
https://ria.ru/20210630/privivki-1739194653.html
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прямая линия с владимиром путиным, здоровье - общество, владимир путин, общество
Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19
12:29 30.06.2021 (обновлено: 12:46 30.06.2021)
Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19