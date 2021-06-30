https://ria.ru/20210630/putin-1739195426.html

Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19

Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021

Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что "очень известные" всей стране люди, его ближайшее окружение переболели коронавирусом уже... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:29

2021-06-30T12:29

2021-06-30T12:46

прямая линия с владимиром путиным

здоровье - общество

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что "очень известные" всей стране люди, его ближайшее окружение переболели коронавирусом уже после вакцинации, но в легкой форме.Как пояснил глава государства, заразиться можно и после вакцинации."Очень известные люди после прививки заболели. Не буду сейчас фамилии называть, это все-таки такая личная вещь. (Люди) очень известные всей стране. Вот буквально неделю назад один из моих коллег заболел, мне сказали уже вчера, что все уже - на работе", - сказал Путин."Близкие мои люди некоторые вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими тяжелыми специальными препаратами не лечились даже. Это люди из моего ближайшего окружения. Поэтому вакцинация имеет смысл ", - подчеркнул президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/putin-1739194977.html

https://ria.ru/20210630/privivki-1739194653.html

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2021

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прямая линия с владимиром путиным, здоровье - общество, владимир путин, общество