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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739195426.html
Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19
Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что "очень известные" всей стране люди, его ближайшее окружение переболели коронавирусом уже... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:29
2021-06-30T12:46
прямая линия с владимиром путиным
здоровье - общество
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что "очень известные" всей стране люди, его ближайшее окружение переболели коронавирусом уже после вакцинации, но в легкой форме.Как пояснил глава государства, заразиться можно и после вакцинации."Очень известные люди после прививки заболели. Не буду сейчас фамилии называть, это все-таки такая личная вещь. (Люди) очень известные всей стране. Вот буквально неделю назад один из моих коллег заболел, мне сказали уже вчера, что все уже - на работе", - сказал Путин."Близкие мои люди некоторые вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими тяжелыми специальными препаратами не лечились даже. Это люди из моего ближайшего окружения. Поэтому вакцинация имеет смысл ", - подчеркнул президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/putin-1739194977.html
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прямая линия с владимиром путиным, здоровье - общество, владимир путин, общество
Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19
12:29 30.06.2021 (обновлено: 12:46 30.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк

Путин рассказал, что среди его близких есть переболевшие COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что "очень известные" всей стране люди, его ближайшее окружение переболели коронавирусом уже после вакцинации, но в легкой форме.
Как пояснил глава государства, заразиться можно и после вакцинации.
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 12:28Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Болеть коронавирусом - опасно, прививаться - нет, заявил Путин
"Очень известные люди после прививки заболели. Не буду сейчас фамилии называть, это все-таки такая личная вещь. (Люди) очень известные всей стране. Вот буквально неделю назад один из моих коллег заболел, мне сказали уже вчера, что все уже - на работе", - сказал Путин.
"Близкие мои люди некоторые вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими тяжелыми специальными препаратами не лечились даже. Это люди из моего ближайшего окружения. Поэтому вакцинация имеет смысл ", - подчеркнул президент.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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