https://ria.ru/20210630/putin-1739194390.html
Путин рассказал об уровне антител после прививки
Путин рассказал об уровне антител после прививки - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал об уровне антител после прививки
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, согласно результатам теста, после прививки у него высокий уровень защиты от коронавируса. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:26
2021-06-30T12:26
2021-06-30T12:33
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, согласно результатам теста, после прививки у него высокий уровень защиты от коронавируса.Во время прямой линии президент рассказал, что привился вакциной "Спутник V"."Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты - высокий уровень защиты. И вам рекомендую", - сказал президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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Путин рассказал об уровне антител после прививки
12:26 30.06.2021 (обновлено: 12:33 30.06.2021)
Путин заявил, что у него высокий уровень защиты от коронавируса после прививки