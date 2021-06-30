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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739193394.html
Путин назвал тех, кто колет себе физраствор вместо прививки, жуликами
Путин назвал тех, кто колет себе физраствор вместо прививки, жуликами - РИА Новости, 30.06.2021
Путин назвал тех, кто колет себе физраствор вместо прививки, жуликами
Жуликов, которые под видом прививки от коронавируса используют физраствор, очень много, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:23
2021-06-30T12:36
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здоровье - общество
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жуликов, которые под видом прививки от коронавируса используют физраствор, очень много, заявил президент РФ Владимир Путин."А сейчас, знаете, жуликов очень много, которые делают вид, что делают прививки. К сожалению, медики им иногда подыгрывают, на самом деле колют, не знаю, что угодно... физраствор или ничего не колют", - сказал он в ходе прямой линии.Путин также выразил надежду, что россияне понимают: если он сказал, что сделал прививку, значит, сделал."На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством", - добавил глава государства.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/medotvod-1739195337.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество
Путин назвал тех, кто колет себе физраствор вместо прививки, жуликами
12:23 30.06.2021 (обновлено: 12:36 30.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин заявил, что жуликов, которые под видом прививки колют физраствор, очень много

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жуликов, которые под видом прививки от коронавируса используют физраствор, очень много, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А сейчас, знаете, жуликов очень много, которые делают вид, что делают прививки. К сожалению, медики им иногда подыгрывают, на самом деле колют, не знаю, что угодно... физраствор или ничего не колют", - сказал он в ходе прямой линии.
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Путин также выразил надежду, что россияне понимают: если он сказал, что сделал прививку, значит, сделал.
"На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством", - добавил глава государства.
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