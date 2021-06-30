https://ria.ru/20210630/putin-1739193394.html

Путин назвал тех, кто колет себе физраствор вместо прививки, жуликами

Путин назвал тех, кто колет себе физраствор вместо прививки, жуликами - РИА Новости, 30.06.2021

Путин назвал тех, кто колет себе физраствор вместо прививки, жуликами

Жуликов, которые под видом прививки от коронавируса используют физраствор, очень много, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:23

2021-06-30T12:23

2021-06-30T12:36

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жуликов, которые под видом прививки от коронавируса используют физраствор, очень много, заявил президент РФ Владимир Путин."А сейчас, знаете, жуликов очень много, которые делают вид, что делают прививки. К сожалению, медики им иногда подыгрывают, на самом деле колют, не знаю, что угодно... физраствор или ничего не колют", - сказал он в ходе прямой линии.Путин также выразил надежду, что россияне понимают: если он сказал, что сделал прививку, значит, сделал."На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством", - добавил глава государства.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/medotvod-1739195337.html

https://ria.ru/20210630/privivki-1739194653.html

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