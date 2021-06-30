https://ria.ru/20210630/putin-1739193394.html
Путин назвал тех, кто колет себе физраствор вместо прививки, жуликами
Путин назвал тех, кто колет себе физраствор вместо прививки, жуликами - РИА Новости, 30.06.2021
Путин назвал тех, кто колет себе физраствор вместо прививки, жуликами
Жуликов, которые под видом прививки от коронавируса используют физраствор, очень много, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:23
2021-06-30T12:23
2021-06-30T12:36
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здоровье - общество
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жуликов, которые под видом прививки от коронавируса используют физраствор, очень много, заявил президент РФ Владимир Путин."А сейчас, знаете, жуликов очень много, которые делают вид, что делают прививки. К сожалению, медики им иногда подыгрывают, на самом деле колют, не знаю, что угодно... физраствор или ничего не колют", - сказал он в ходе прямой линии.Путин также выразил надежду, что россияне понимают: если он сказал, что сделал прививку, значит, сделал."На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством", - добавил глава государства.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210630/medotvod-1739195337.html
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Путин назвал тех, кто колет себе физраствор вместо прививки, жуликами
12:23 30.06.2021 (обновлено: 12:36 30.06.2021)
Путин заявил, что жуликов, которые под видом прививки колют физраствор, очень много