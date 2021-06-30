https://ria.ru/20210630/putin-1739183253.html

Губернаторы и министры готовы подключиться к прямой линии с Путиным

Губернаторы и министры готовы подключиться к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021

Губернаторы и министры готовы подключиться к прямой линии с Путиным

Главы российских регионов и члены кабмина будут готовы подключиться к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости дать... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:30

2021-06-30T11:30

2021-06-30T11:32

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главы российских регионов и члены кабмина будут готовы подключиться к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости дать пояснения, сообщает телеканал "Россия 24".Прямая линия начнется в полдень по московскому времени.Такой формат работы глава государства уже использовал ранее, давая поручения в прямом эфире после обращения россиян.

https://ria.ru/20210630/itogi-1739064503.html

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2021

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прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество