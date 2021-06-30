https://ria.ru/20210630/putin-1739183253.html
Губернаторы и министры готовы подключиться к прямой линии с Путиным
Губернаторы и министры готовы подключиться к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021
Губернаторы и министры готовы подключиться к прямой линии с Путиным
Главы российских регионов и члены кабмина будут готовы подключиться к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости дать... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:30
2021-06-30T11:30
2021-06-30T11:32
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главы российских регионов и члены кабмина будут готовы подключиться к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости дать пояснения, сообщает телеканал "Россия 24".Прямая линия начнется в полдень по московскому времени.Такой формат работы глава государства уже использовал ранее, давая поручения в прямом эфире после обращения россиян.
https://ria.ru/20210630/itogi-1739064503.html
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прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, общество
Губернаторы и министры готовы подключиться к прямой линии с Путиным
11:30 30.06.2021 (обновлено: 11:32 30.06.2021)
Губернаторы и министры будут готовы подключиться к прямой линии с Путиным при необходимости