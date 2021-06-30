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В Совфеде призвали изменить правила предоставления бесплатного ПЦР-теста
В Совфеде призвали изменить правила предоставления бесплатного ПЦР-теста - РИА Новости, 30.06.2021
В Совфеде призвали изменить правила предоставления бесплатного ПЦР-теста
Бесплатный ПЦР-тест нужно предоставлять только по назначению врача и медицинским показаниям, включать эту практику в систему ОМС по другим причинам не следует,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:32
2021-06-30T16:32
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бесплатный ПЦР-тест нужно предоставлять только по назначению врача и медицинским показаниям, включать эту практику в систему ОМС по другим причинам не следует, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Сейчас ПЦР-тест может быть предоставлен гражданину по назначению врача и по медицинским показаниям", - сказал Круглый РИА Новости.По его мнению, общую практику ПЦР-тестов по требованию работодателей или в других случаях не нужно включать в систему ОМС и делать бесплатной, поскольку "никаких денег не хватит".Политик полагает, что если человек привился и получил QR-код, его можно допускать в различные учреждения, не требуя дополнительный ПЦР-тест.
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владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
В Совфеде призвали изменить правила предоставления бесплатного ПЦР-теста
16:32 30.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сенатор Круглый призвал предоставлять бесплатный ПЦР-тест только по медицинским показаниям

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бесплатный ПЦР-тест нужно предоставлять только по назначению врача и медицинским показаниям, включать эту практику в систему ОМС по другим причинам не следует, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"Сейчас ПЦР-тест может быть предоставлен гражданину по назначению врача и по медицинским показаниям", - сказал Круглый РИА Новости.
По его мнению, общую практику ПЦР-тестов по требованию работодателей или в других случаях не нужно включать в систему ОМС и делать бесплатной, поскольку "никаких денег не хватит".
Политик полагает, что если человек привился и получил QR-код, его можно допускать в различные учреждения, не требуя дополнительный ПЦР-тест.
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