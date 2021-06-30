https://ria.ru/20210630/ptsr-1739262586.html

В Совфеде призвали изменить правила предоставления бесплатного ПЦР-теста

В Совфеде призвали изменить правила предоставления бесплатного ПЦР-теста - РИА Новости, 30.06.2021

В Совфеде призвали изменить правила предоставления бесплатного ПЦР-теста

Бесплатный ПЦР-тест нужно предоставлять только по назначению врача и медицинским показаниям, включать эту практику в систему ОМС по другим причинам не следует,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:32

2021-06-30T16:32

2021-06-30T16:32

распространение коронавируса

владимир круглый

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бесплатный ПЦР-тест нужно предоставлять только по назначению врача и медицинским показаниям, включать эту практику в систему ОМС по другим причинам не следует, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Сейчас ПЦР-тест может быть предоставлен гражданину по назначению врача и по медицинским показаниям", - сказал Круглый РИА Новости.По его мнению, общую практику ПЦР-тестов по требованию работодателей или в других случаях не нужно включать в систему ОМС и делать бесплатной, поскольку "никаких денег не хватит".Политик полагает, что если человек привился и получил QR-код, его можно допускать в различные учреждения, не требуя дополнительный ПЦР-тест.

https://ria.ru/20210630/rekomendatsii-1739180729.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир круглый, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество