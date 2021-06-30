https://ria.ru/20210630/pryamaya-liniya-s-prezidentom-1739199038.html

Круглый стол ЭИСИ о прямой линии Президента

Круглый стол ЭИСИ о прямой линии Президента - РИА Новости, 30.06.2021

Круглый стол ЭИСИ о прямой линии Президента

1 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Прямая линия Президента РФ В.В. Путина как маркер социального запроса".

2021-06-30T12:41

2021-06-30T12:41

2021-06-30T12:41

анонсы

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Задать вопрос Участники:- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- президент ЗАО "Крос" Сергей ЗВЕРЕВ;- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО;- политолог Марат БАШИРОВ.Модератор - директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.Прямая линия - уникальный формат коммуникации "власть-общество", в котором глава государства дает ответы на наиболее волнующие граждан вопросы. 30 июня 2021 года - юбилейный эфир: с первой прямой линии Владимира Путина прошло 20 лет.Эксперты интерпретируют затронутую проблематику с точки зрения социальных установок общества, отметят, насколько она изменилась и как может повлиять на выборный процесс. Также будут проанализированы основные социальные поручения главы государства.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы