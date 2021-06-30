Круглый стол ЭИСИ о прямой линии Президента
1 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Прямая линия Президента РФ В.В. Путина как маркер социального запроса".
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Участники:
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- президент ЗАО "Крос" Сергей ЗВЕРЕВ;
- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО;
- политолог Марат БАШИРОВ.
Модератор - директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.
Прямая линия - уникальный формат коммуникации "власть-общество", в котором глава государства дает ответы на наиболее волнующие граждан вопросы. 30 июня 2021 года - юбилейный эфир: с первой прямой линии Владимира Путина прошло 20 лет.
Эксперты интерпретируют затронутую проблематику с точки зрения социальных установок общества, отметят, насколько она изменилась и как может повлиять на выборный процесс. Также будут проанализированы основные социальные поручения главы государства.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- президент ЗАО "Крос" Сергей ЗВЕРЕВ;
- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО;
- политолог Марат БАШИРОВ.
Модератор - директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.
Прямая линия - уникальный формат коммуникации "власть-общество", в котором глава государства дает ответы на наиболее волнующие граждан вопросы. 30 июня 2021 года - юбилейный эфир: с первой прямой линии Владимира Путина прошло 20 лет.
Эксперты интерпретируют затронутую проблематику с точки зрения социальных установок общества, отметят, насколько она изменилась и как может повлиять на выборный процесс. Также будут проанализированы основные социальные поручения главы государства.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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