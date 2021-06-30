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Место на реке в Приморье, где пропали дети, не оборудовано для купания
Место на реке в Приморье, где пропали дети, не оборудовано для купания - РИА Новости, 30.06.2021
Место на реке в Приморье, где пропали дети, не оборудовано для купания
Место на реке в Приморье, где 28 июня пропали три мальчика, и один из них найден погибшим, не было оборудовано для купания, сообщает краевое СУСК РФ. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T01:52
2021-06-30T01:52
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Место на реке в Приморье, где 28 июня пропали три мальчика, и один из них найден погибшим, не было оборудовано для купания, сообщает краевое СУСК РФ.Во вторник СК сообщил, что в Приморье пропали три ребенка восьми, девяти и 12 лет – два родных и их двоюродный брат. Утром 28 июня в городе Лесозаводск они приехали на велосипедах к реке Уссури. Вечером их вещи нашли на берегу реки. Начались поиски детей, возбуждено дело по статье "Убийство". Тело одного из них без видимых травм обнаружили в воде, по предварительной версии, он утонул. Прокуратура начала проверку.В ходе расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку работе органов системы профилактики и обеспечению безопасности детей на водоемах.
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следственный комитет россии (ск рф), приморский край, происшествия
Место на реке в Приморье, где пропали дети, не оборудовано для купания
01:52 30.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Место на реке в Приморье, где пропали трое детей, не было оборудовано для купания

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Место на реке в Приморье, где 28 июня пропали три мальчика, и один из них найден погибшим, не было оборудовано для купания, сообщает краевое СУСК РФ.
Во вторник СК сообщил, что в Приморье пропали три ребенка восьми, девяти и 12 лет – два родных и их двоюродный брат. Утром 28 июня в городе Лесозаводск они приехали на велосипедах к реке Уссури. Вечером их вещи нашли на берегу реки. Начались поиски детей, возбуждено дело по статье "Убийство". Тело одного из них без видимых травм обнаружили в воде, по предварительной версии, он утонул. Прокуратура начала проверку.
"По полученным данным, детей в последний раз видели на берегу реки в месте, не оборудованном для купания. Тело одного из трех мальчиков было найдено с признаками утопления, поиски двух детей продолжаются с привлечением сил МЧС, полиции, Пограничного управления ФСБ, военнослужащих и представителей казачества, волонтерского движения и добровольцев из числа местных жителей", - говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку работе органов системы профилактики и обеспечению безопасности детей на водоемах.
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Следственный комитет России (СК РФ)Приморский крайПроисшествия
 
 
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