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Место на реке в Приморье, где пропали дети, не оборудовано для купания
Место на реке в Приморье, где пропали дети, не оборудовано для купания - РИА Новости, 30.06.2021
Место на реке в Приморье, где пропали дети, не оборудовано для купания
Место на реке в Приморье, где 28 июня пропали три мальчика, и один из них найден погибшим, не было оборудовано для купания, сообщает краевое СУСК РФ. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T01:52
2021-06-30T01:52
2021-06-30T01:52
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Место на реке в Приморье, где 28 июня пропали три мальчика, и один из них найден погибшим, не было оборудовано для купания, сообщает краевое СУСК РФ.Во вторник СК сообщил, что в Приморье пропали три ребенка восьми, девяти и 12 лет – два родных и их двоюродный брат. Утром 28 июня в городе Лесозаводск они приехали на велосипедах к реке Уссури. Вечером их вещи нашли на берегу реки. Начались поиски детей, возбуждено дело по статье "Убийство". Тело одного из них без видимых травм обнаружили в воде, по предварительной версии, он утонул. Прокуратура начала проверку.В ходе расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку работе органов системы профилактики и обеспечению безопасности детей на водоемах.
https://ria.ru/20210629/sk-1739086808.html
приморский край
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следственный комитет россии (ск рф), приморский край, происшествия
Место на реке в Приморье, где пропали дети, не оборудовано для купания
Место на реке в Приморье, где пропали трое детей, не было оборудовано для купания