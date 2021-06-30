https://ria.ru/20210630/produkty-1739200839.html
Путин прокомментировал рост цен на продукты
Путин прокомментировал рост цен на продукты - РИА Новости, 30.06.2021
Путин прокомментировал рост цен на продукты
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на продовольствие. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:46
2021-06-30T12:46
2021-06-30T15:05
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739222543_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_952eb38bd375677458daf75636ea9c62.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на продовольствие.Он отметил, что сейчас мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. "Причин там много — не буду перечислять: и печать денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест <...> и так далее", — добавил он.При этом глава государства подчеркнул, что власти страны принимают меры по сдерживанию цен."В принципе, меры урегулирования применяются — раз, и они дают свой эффект. Но, к сожалению, не по всем группам товаров. Будем дальше работать", — сказал он.Путин напомнил, что самый большой рост цен на продукты питания был в прошлом году и начале этого года. При этом больше всего — на 41 процент — подорожал сахар, на следующей позиции было подсолнечное масло."Вы, наверное, знаете, видели — по этому поводу мы объяснялись с правительством. Правительство приняло ряд решений на этот счет — по сдерживанию цен на продукты питания. <...> Заключили соглашения между производителями и торговыми сетями — первая мера. Вторая — выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины вывозные", — сказал он.Одной из причин инфляции, по словам Путина, стала нехватка собственного урожая. Из-за этого, например, картофель и морковь приходится завозить из-за границы. Он выразил надежду на то, что в этом году такой ситуации удастся избежать."Скажем, по курице, по куриному мясу или по свинине мы проблемы практически целиком закрыли — внутреннее потребление, даже экспортируем много", — сказал Путин.Президент добавил, что снизить инфляцию до целевого показателя в четыре процента в этом году вряд ли удастся, скорее всего, она составит около пяти процентов.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html
https://ria.ru/20210616/rebound-1737125699.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739222543_113:0:593:360_1920x0_80_0_0_264bba2e0350f6f8005ead52fe2df91e.jpg
Путин объяснил рост цен на продукты
По словам президента, это международная тенденция, мировые индексы на еду находятся на самой высокой планке за последние десять лет.
"У нас самый большой рост цен на продукты питания был в прошлом году. Больше всего вырос сахар — 41% и подсолнечное масло", — сказал глава государства, напомнив, что правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен.
2021-06-30T12:46
true
PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Путин прокомментировал рост цен на продукты
12:46 30.06.2021 (обновлено: 15:05 30.06.2021)
Путин заявил, что мировые индексы на продукты питания — на самой высокой планке за десять лет
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в ходе прямой линии объяснил рост цен на продовольствие.
Он отметил, что сейчас мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет.
"Причин там много — не буду перечислять: и печать денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест <...> и так далее", — добавил он.
При этом глава государства подчеркнул, что власти страны принимают меры по сдерживанию цен.
"В принципе, меры урегулирования применяются — раз, и они дают свой эффект. Но, к сожалению, не по всем группам товаров. Будем дальше работать", — сказал он.
Путин напомнил, что самый большой рост цен на продукты питания был в прошлом году и начале этого года. При этом больше всего — на 41 процент — подорожал сахар, на следующей позиции было подсолнечное масло.
"Вы, наверное, знаете, видели — по этому поводу мы объяснялись с правительством. Правительство приняло ряд решений на этот счет — по сдерживанию цен на продукты питания. <...> Заключили соглашения между производителями и торговыми сетями — первая мера. Вторая — выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины вывозные", — сказал он.
Одной из причин инфляции, по словам Путина, стала нехватка собственного урожая. Из-за этого, например, картофель и морковь приходится завозить из-за границы. Он выразил надежду на то, что в этом году такой ситуации удастся избежать.
"Скажем, по курице, по куриному мясу или по свинине мы проблемы практически целиком закрыли — внутреннее потребление, даже экспортируем много", — сказал Путин.
Президент добавил, что снизить инфляцию до целевого показателя в четыре процента в этом году вряд ли удастся, скорее всего, она составит около пяти процентов.