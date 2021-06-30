https://ria.ru/20210630/produkty-1739200839.html

Путин прокомментировал рост цен на продукты

Путин прокомментировал рост цен на продукты - РИА Новости, 30.06.2021

Путин прокомментировал рост цен на продукты

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на продовольствие. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:46

2021-06-30T12:46

2021-06-30T15:05

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на продовольствие.Он отметил, что сейчас мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. "Причин там много — не буду перечислять: и печать денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест <...> и так далее", — добавил он.При этом глава государства подчеркнул, что власти страны принимают меры по сдерживанию цен."В принципе, меры урегулирования применяются — раз, и они дают свой эффект. Но, к сожалению, не по всем группам товаров. Будем дальше работать", — сказал он.Путин напомнил, что самый большой рост цен на продукты питания был в прошлом году и начале этого года. При этом больше всего — на 41 процент — подорожал сахар, на следующей позиции было подсолнечное масло."Вы, наверное, знаете, видели — по этому поводу мы объяснялись с правительством. Правительство приняло ряд решений на этот счет — по сдерживанию цен на продукты питания. <...> Заключили соглашения между производителями и торговыми сетями — первая мера. Вторая — выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины вывозные", — сказал он.Одной из причин инфляции, по словам Путина, стала нехватка собственного урожая. Из-за этого, например, картофель и морковь приходится завозить из-за границы. Он выразил надежду на то, что в этом году такой ситуации удастся избежать."Скажем, по курице, по куриному мясу или по свинине мы проблемы практически целиком закрыли — внутреннее потребление, даже экспортируем много", — сказал Путин.Президент добавил, что снизить инфляцию до целевого показателя в четыре процента в этом году вряд ли удастся, скорее всего, она составит около пяти процентов.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html

https://ria.ru/20210616/rebound-1737125699.html

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Путин объяснил рост цен на продукты По словам президента, это международная тенденция, мировые индексы на еду находятся на самой высокой планке за последние десять лет. "У нас самый большой рост цен на продукты питания был в прошлом году. Больше всего вырос сахар — 41% и подсолнечное масло", — сказал глава государства, напомнив, что правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен. 2021-06-30T12:46 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, владимир путин, экономика