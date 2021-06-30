Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/produkty-1739200839.html
Путин прокомментировал рост цен на продукты
Путин прокомментировал рост цен на продукты - РИА Новости, 30.06.2021
Путин прокомментировал рост цен на продукты
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на продовольствие. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:46
2021-06-30T15:05
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739222543_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_952eb38bd375677458daf75636ea9c62.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на продовольствие.Он отметил, что сейчас мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. "Причин там много — не буду перечислять: и печать денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест &lt;...&gt; и так далее", — добавил он.При этом глава государства подчеркнул, что власти страны принимают меры по сдерживанию цен."В принципе, меры урегулирования применяются — раз, и они дают свой эффект. Но, к сожалению, не по всем группам товаров. Будем дальше работать", — сказал он.Путин напомнил, что самый большой рост цен на продукты питания был в прошлом году и начале этого года. При этом больше всего — на 41 процент — подорожал сахар, на следующей позиции было подсолнечное масло."Вы, наверное, знаете, видели — по этому поводу мы объяснялись с правительством. Правительство приняло ряд решений на этот счет — по сдерживанию цен на продукты питания. &lt;...&gt; Заключили соглашения между производителями и торговыми сетями — первая мера. Вторая — выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины вывозные", — сказал он.Одной из причин инфляции, по словам Путина, стала нехватка собственного урожая. Из-за этого, например, картофель и морковь приходится завозить из-за границы. Он выразил надежду на то, что в этом году такой ситуации удастся избежать."Скажем, по курице, по куриному мясу или по свинине мы проблемы практически целиком закрыли — внутреннее потребление, даже экспортируем много", — сказал Путин.Президент добавил, что снизить инфляцию до целевого показателя в четыре процента в этом году вряд ли удастся, скорее всего, она составит около пяти процентов.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html
https://ria.ru/20210616/rebound-1737125699.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин объяснил рост цен на продукты
По словам президента, это международная тенденция, мировые индексы на еду находятся на самой высокой планке за последние десять лет. "У нас самый большой рост цен на продукты питания был в прошлом году. Больше всего вырос сахар — 41% и подсолнечное масло", — сказал глава государства, напомнив, что правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен.
2021-06-30T12:46
true
PT1M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739222543_113:0:593:360_1920x0_80_0_0_264bba2e0350f6f8005ead52fe2df91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, экономика
Путин прокомментировал рост цен на продукты
12:46 30.06.2021 (обновлено: 15:05 30.06.2021)
 

Путин заявил, что мировые индексы на продукты питания — на самой высокой планке за десять лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на продовольствие.
Он отметил, что сейчас мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет.
"Причин там много — не буду перечислять: и печать денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест <...> и так далее", — добавил он.
При этом глава государства подчеркнул, что власти страны принимают меры по сдерживанию цен.
"В принципе, меры урегулирования применяются — раз, и они дают свой эффект. Но, к сожалению, не по всем группам товаров. Будем дальше работать", — сказал он.
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 08:00
Побили рекорд: инфляцию в США объявили угрозой мировой экономике
Путин напомнил, что самый большой рост цен на продукты питания был в прошлом году и начале этого года. При этом больше всего — на 41 процент — подорожал сахар, на следующей позиции было подсолнечное масло.
"Вы, наверное, знаете, видели — по этому поводу мы объяснялись с правительством. Правительство приняло ряд решений на этот счет — по сдерживанию цен на продукты питания. <...> Заключили соглашения между производителями и торговыми сетями — первая мера. Вторая — выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины вывозные", — сказал он.
Одной из причин инфляции, по словам Путина, стала нехватка собственного урожая. Из-за этого, например, картофель и морковь приходится завозить из-за границы. Он выразил надежду на то, что в этом году такой ситуации удастся избежать.
"Скажем, по курице, по куриному мясу или по свинине мы проблемы практически целиком закрыли — внутреннее потребление, даже экспортируем много", — сказал Путин.
Президент добавил, что снизить инфляцию до целевого показателя в четыре процента в этом году вряд ли удастся, скорее всего, она составит около пяти процентов.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Люди в защитных масках проходят мимо табло с котировками ценных бумаг в Гонконге - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 08:00
Выбраться из ямы: мировой экономике предрекли рекордный отскок
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
Лента новостейМолния