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Путин рассказал об эффективности вакцин от коронавируса
Путин рассказал об эффективности вакцин от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал об эффективности вакцин от коронавируса
После прививок от коронавируса около 10% заболевают, но болеют легко, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:27
2021-06-30T12:27
2021-06-30T12:34
прямая линия с владимиром путиным — 2021
вакцинация россиян от covid-19
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коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. После прививок от коронавируса около 10% заболевают, но болеют легко, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время прямой линии президенту задали вопрос, как переболевшим коронавирусом поступать с прививками."Люди сталкиваются с инфекцией даже после прививок. 10% примерно заболевают. Но болезнь проходит легко и без последствий, вот что важно", - сказал президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Путин рассказал об эффективности вакцин от коронавируса
12:27 30.06.2021 (обновлено: 12:34 30.06.2021)
Путин рассказал, что после прививок от коронавируса заболевают десять процентов