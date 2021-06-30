https://ria.ru/20210630/privivki-1739194653.html

Путин рассказал об эффективности вакцин от коронавируса

Путин рассказал об эффективности вакцин от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021

Путин рассказал об эффективности вакцин от коронавируса

После прививок от коронавируса около 10% заболевают, но болеют легко, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:27

2021-06-30T12:27

2021-06-30T12:34

прямая линия с владимиром путиным — 2021

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739191765_0:211:3194:2008_1920x0_80_0_0_31b4ebe90a97ef27635b07053ce836f5.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. После прививок от коронавируса около 10% заболевают, но болеют легко, заявил президент РФ Владимир Путин.Во время прямой линии президенту задали вопрос, как переболевшим коронавирусом поступать с прививками."Люди сталкиваются с инфекцией даже после прививок. 10% примерно заболевают. Но болезнь проходит легко и без последствий, вот что важно", - сказал президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество