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Тверская область
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В Верхневолжье за сутки от коронавируса привилось рекордное число жителей
В Верхневолжье за сутки от коронавируса привилось рекордное число жителей - РИА Новости, 30.06.2021
В Верхневолжье за сутки от коронавируса привилось рекордное число жителей
В Тверской области за сутки от коронавируса вакцинировались 5153 человека, за время всей прививочной кампании в регионе это наибольшее число вакцинированных за... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:05
2021-06-30T15:05
тверская область
коронавирус в россии
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 30 июн – РИА Новости. В Тверской области за сутки от коронавируса вакцинировались 5153 человека, за время всей прививочной кампании в регионе это наибольшее число вакцинированных за сутки, сообщает пресс-служба регионального правительства."Наша цель – получить коллективный иммунитет. Это поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Сегодня мы должны бороться за жизнь и здоровье каждого жителя Тверской области вне зависимости от возраста", - сказал в среду губернатор Игорь Руденя на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.Всего на данный момент прививку от коронавируса сделали 178612 жителей Верхневолжья. В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов. Ведётся строгий контроль, включая видеонаблюдение, за соблюдением всех необходимых требований при проведении вакцинации, хранении и использовании вакцины."В регионе за последнюю неделю отмечен всплеск заболеваемости среди жителей от 18 до 29 лет. Для лечения пациентов развёрнута 1441 койка", - отметили в пресс-службе.
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коронавирус в россии, игорь руденя, здоровье - общество, тверская область

В Верхневолжье за сутки от коронавируса привилось рекордное число жителей

15:05 30.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖитель Москвы после вакцинации от covid-19 в павильоне "Здоровая Москва" в парке "Музеон"
Житель Москвы после вакцинации от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в парке Музеон - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТВЕРЬ, 30 июн – РИА Новости. В Тверской области за сутки от коронавируса вакцинировались 5153 человека, за время всей прививочной кампании в регионе это наибольшее число вакцинированных за сутки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Наша цель – получить коллективный иммунитет. Это поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Сегодня мы должны бороться за жизнь и здоровье каждого жителя Тверской области вне зависимости от возраста", - сказал в среду губернатор Игорь Руденя на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Всего на данный момент прививку от коронавируса сделали 178612 жителей Верхневолжья. В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов. Ведётся строгий контроль, включая видеонаблюдение, за соблюдением всех необходимых требований при проведении вакцинации, хранении и использовании вакцины.
"В регионе за последнюю неделю отмечен всплеск заболеваемости среди жителей от 18 до 29 лет. Для лечения пациентов развёрнута 1441 койка", - отметили в пресс-службе.
Оборудование для тверского онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 16:29Тверская область
Руденя: в Верхневолжье откроют первый центр амбулаторной онкопомощи
 
Тверская областьКоронавирус в РоссииИгорь РуденяЗдоровье - ОбществоТверская область
 
 
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