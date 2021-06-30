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В Верхневолжье за сутки от коронавируса привилось рекордное число жителей

В Верхневолжье за сутки от коронавируса привилось рекордное число жителей - РИА Новости, 30.06.2021

В Верхневолжье за сутки от коронавируса привилось рекордное число жителей

В Тверской области за сутки от коронавируса вакцинировались 5153 человека, за время всей прививочной кампании в регионе это наибольшее число вакцинированных за... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:05

2021-06-30T15:05

2021-06-30T15:05

тверская область

коронавирус в россии

игорь руденя

здоровье - общество

тверская область

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ТВЕРЬ, 30 июн – РИА Новости. В Тверской области за сутки от коронавируса вакцинировались 5153 человека, за время всей прививочной кампании в регионе это наибольшее число вакцинированных за сутки, сообщает пресс-служба регионального правительства."Наша цель – получить коллективный иммунитет. Это поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Сегодня мы должны бороться за жизнь и здоровье каждого жителя Тверской области вне зависимости от возраста", - сказал в среду губернатор Игорь Руденя на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.Всего на данный момент прививку от коронавируса сделали 178612 жителей Верхневолжья. В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов. Ведётся строгий контроль, включая видеонаблюдение, за соблюдением всех необходимых требований при проведении вакцинации, хранении и использовании вакцины."В регионе за последнюю неделю отмечен всплеск заболеваемости среди жителей от 18 до 29 лет. Для лечения пациентов развёрнута 1441 койка", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210624/onkopomosch-1738460009.html

тверская область

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коронавирус в россии, игорь руденя, здоровье - общество, тверская область